Fejlődés

27 perce

Új szakaszba lépett a 8-as főút négysávosítása

Címkék#beruházás#8-as főút#négysávos#négysávosítás#fejlesztés

A 8-as főút fejlesztése több ütemben zajlik Körmendig, a most érintett szakasz pedig annak a közlekedési tengelynek a része, amely a jövőben az M80-as autóút hálózatába kapcsolódik be Jánosháza térségén keresztül.

Vaol.hu

A veol.hu számolt be a 8-as főút fejlődésének újabb szakaszáról. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én, kedden jóváhagyta a Herend és Devecser közötti szakaszhoz kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit. Ennek előkészítésre nettó 2,45 milliárd forintnyi állami forrás áll rendelkezésre, amely a tervezési és engedélyezési munkákat fedezi. 

A 8-as főút fejlesztése
A 8-as főút fejlesztésében ezúttal a Herend és Devecser közötti szakasz kap figyelmet.
Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium/beruhazas.gov.hu

Több szakaszra bontják a 8-as főút fejlesztését

A 8-as főút Veszprém és Körmend közötti fejlesztése több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része. A Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására 280 milliárd forintos keretösszeget határoztak meg. A beruházás gyorsított eljárással zajlik.

Az útfejlesztés részei:

  • négysávosítás
  • burkolatmegerősítés
  • új nyomvonal építése
  • a meglévő főút több mint 15 kilométeren négysávosra bővül 
  • különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók kialakítása 
  • a városlődi völgyhíd átépítése

A négysávosítás, az elkerülők és az új csomópont célja a forgalombiztonság növelése, az ipari központok gyorsabb elérhetősége és a térség tranzitforgalmának tehermentesítése. 

Forrás:  Origo

A portál arról is beszámolt, hogy a tervek szerint az új híd a Devecser elkerülő 0+226,75 kilométer-szelvényében épülne meg, vagyis a nyomvonal elején, a Devecserhez legközelebbi szakaszon, az Ajka–Bakonygyepes elkerülő út folytatásaként. 

A Vas megyei rész is érintett

A 8-as főút Herend–Devecser közötti négysávosítása a Balaton-felvidéki közlekedésfejlesztés egyik kulcseleme, amely hosszabb távon a 8-as főút teljes, Körmendig tartó korszerűsítésének része. A projekt a Dunántúl északi térségeit köti össze, és várhatóan Jánosháza térségén keresztül épül tovább nyugat felé, ahol az M80-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozik majd.

A teljes cikket a veol.hu oldalán olvashatja!

 

