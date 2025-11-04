november 4., kedd

Forgalmas útszakasz újult meg Vasban

A Széchenyi utca forgalmas út Nagysimonyiban. Azt utat 490 méter hosszan teljesen felújították, az átadáson Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője is részt vett.

Horváth László

- Nagysimonyi a Magyar falu program indulása óta kapott kormányzati támogatást többek között óvodára, ravatalozóra, kisboltra, járdára, civil szervezeteknek – mondta Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője. - Ez a sor most tovább folytatódott azzal a forrással, amit a Széchenyi utca felújítására fordítottak. Gál Attila László polgármester és az új testület lendületesen kezdte a munkáját, amihez gratulálok és az együttműködést a jövőben is folytatjuk Nagysimonyi érdekében. 

Ágh Péter
Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Gál Attila László polgármester és a nagysimonyiak az útátadón
Fotó: Koszorú Mihály

Gál Attila László polgármester részletezte: a Magyar falu program pályázatán 45 millió forintot nyert el a településük. Ebből az összegből 490 méter hosszan teljesen körűen felújították a Széchenyi utcát. A kivitelezés hamar megtörtént, a munkát az itt lakók lehető legkevesebb zavarásával végezték el.

Ágh Péter is ott volt az átadón

 Széchenyi utca forgalmas út Nagysimonyiban, a zártkertek, a szőlős pincék tulajdonosai is erre közlekednek.

Mint megtudtuk, Nagysimonyi belső úthálózata nyolc kilométer hosszú. A felújítással lépésről, lépésre haladnak előre. A polgármester az útátadón köszönetet mondott Ágh Péternek, egyúttal kifejezte reményét, hogy a jövőben további pályázati forrást felhasználva tovább fejleszthetik a falu útjait.

