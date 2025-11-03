november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar falu program

3 órája

Ágh Péter: megújul a ravatalozó

Címkék#Horváth Zoltán#Magyar falu#Csepreg#Ágh Péter

A halottak napja előtt érkezett Ágh Péter a hírrel Csepregre: a Magyar falu program támogatásának köszönhetően megújul a ravatalozó. Horváth Zoltán polgármester arról tájékoztatott, hogy folyamatban van a temető bővítése.

Horváth László

- Csepreg sikeresen pályázott a Magyar falu programban – közölte Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője. - A ravatalozó felújítására harminckétmillió forintot nyert el a város. A Magyar falu program keretében korábban járdát építhettek. Horváth Zoltán polgármesterrel közös célunk volt a végső búcsú helyének korszerűsítése. Ez pedig most megvalósulhat. 

Ágh Péter
Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Horváth Zoltán polgármester
Forrás: VN

- Nagyon megörültem, amikor Ágh Péter értesített arról, hogy eredményesen pályáztunk – tette hozzá Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere. - Évek óta terveztük a ravatalozó felújítását. Most lehetőségünk lesz a teljes tetőszerkezet cseréjére, megújul a külső- és belső rész, illetve a nyílászárók is, illetve kiépítjük a mellékhelyiségeket. 

Köszönet illeti Ágh Péter közbenjárását, és konstruktív hozzáállását, hiszen enélkül mindezek nem valósulhatnak meg.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy folyamatban van a temető bővítés. Az oldalirányú terjeszkedéssel kapcsolatban már elkezdtek a tárgyalások a telektulajdonosokkal. 

- A közmeghallgatásokon rendre elhangzik a temető kerítésének állapota, illetve a kialakított parkolóhelyek hiánya. Mindezekről a városvezetés is tud. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy mindezekre, pályázati forrásból megoldást találjunk – zárta a polgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu