Ágh Péter: megújul a ravatalozó

- Csepreg sikeresen pályázott a Magyar falu programban – közölte Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője. - A ravatalozó felújítására harminckétmillió forintot nyert el a város. A Magyar falu program keretében korábban járdát építhettek. Horváth Zoltán polgármesterrel közös célunk volt a végső búcsú helyének korszerűsítése. Ez pedig most megvalósulhat.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Horváth Zoltán polgármester

Forrás: VN

- Nagyon megörültem, amikor Ágh Péter értesített arról, hogy eredményesen pályáztunk – tette hozzá Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere. - Évek óta terveztük a ravatalozó felújítását. Most lehetőségünk lesz a teljes tetőszerkezet cseréjére, megújul a külső- és belső rész, illetve a nyílászárók is, illetve kiépítjük a mellékhelyiségeket.

Köszönet illeti Ágh Péter közbenjárását, és konstruktív hozzáállását, hiszen enélkül mindezek nem valósulhatnak meg.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy folyamatban van a temető bővítés. Az oldalirányú terjeszkedéssel kapcsolatban már elkezdtek a tárgyalások a telektulajdonosokkal.

- A közmeghallgatásokon rendre elhangzik a temető kerítésének állapota, illetve a kialakított parkolóhelyek hiánya. Mindezekről a városvezetés is tud. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy mindezekre, pályázati forrásból megoldást találjunk – zárta a polgármester.