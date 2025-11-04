Velünk fizettetnék a háború árát

november 4., kedd

A The Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút – hívta fel a figyelmet az Ahogy a gazda látja vasi blogger.

„400 milliárd dollár! És ezt az EU fizetné, azaz mi! És mivel ennyi pénz nincs a kasszában, ezért megint giga hitel felvételére készül Ursula, Weber és az őket kiszolgáló bagázs. Ezért kellenek bólogató kormányok, fogott emberek, politikusok, pártok. Ezért kellene nekik az egység. Nem akarják, hogy legyenek józan hangok!” – írta tegnapi bejegyzésében az Ahogy a Gazda látja blogger. 

Kitért arra is: „ezért akarják csökkenteni drasztikusan az agrártámogatásokat, ezért adnának vámmentes és korlátlan kereskedelmet az Ukrajnában termelő nyugat-európai globalista holdingoknak!” – folytatta bejegyzését. 

"A lengyelek ébredeznek (láthattuk az elnökválasztást, a csehek felébredtek és elsöpörték a brüsszeli bábkormányt, a szlovákok talán már rendben vannak, és minket magyarokat pedig nem tudtak megtörni eddig sem. 


Így jutottunk el Magyar Péterhez, a magyar Donald Tuskhoz. Fogott emberek, akik minden áron kiszolgálnák Brüsszel globalista érdekeit. 
De ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk!” – zárta Facebook- posztját az Ahogy a Gazda látja blogger, aki az október 23-ai Békemeneten készült fotóját osztotta meg az írás mellé. 

