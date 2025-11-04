Ajándékot osztogatnak a vasi rendőrök

Engedd, hogy észrevegyenek! mottóva tartanak Light Fridayt november 7-én. A jól láthatóság jegyében az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága szervezéséhez Vas vármegye is csatlakozik az országos programhoz.

Helyszín: Szombathely, Family Center

Időpont: 2025. 11. 07., szombat, 9.30 -12.20.

Felhívták a figyelmet az őszi-téli időszakban hamar sötétedik, a látási viszonyok romlanak, a közlekedés pedig még nagyobb odafigyelést kíván.

A gyalogosok, kerékpárosok és motorosok különösen veszélyeztetettek – de egy kis odafigyeléssel és a megfelelő felszereléssel sokat tehetünk a saját biztonságunkért.

A „Light Friday” célja a figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre.

Miért érdemes részt venni a rendezvényen?

A készlet erejéig fényvisszaverő ruhadarabokat és világító kiegészítőket kaphatnak a résztvevők.

A helyszínen közlekedésrendészeti szakértők segítenek abban, hogyan növelhető a biztonság bármilyen járműről is legyen szó!

Kérjük, hogy oszd meg az esemény hírét ismerőseiddel, hiszen ez egy lépés afelé, hogy mindenki biztoságban hazaérjen.