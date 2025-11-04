november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

1 órája

Ajándékot osztogatnak a vasi rendőrök

Címkék#kerékpáros#biztonság#Vas vármegye#rendőrség

Vaol.hu

Engedd, hogy észrevegyenek! mottóva tartanak Light Fridayt november 7-én. A jól láthatóság jegyében az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága szervezéséhez Vas vármegye is csatlakozik az országos programhoz.

Helyszín: Szombathely, Family Center 

Időpont: 2025. 11. 07., szombat, 9.30 -12.20.

Felhívták a figyelmet az őszi-téli időszakban hamar sötétedik, a látási viszonyok romlanak, a közlekedés pedig még nagyobb odafigyelést kíván. 

A gyalogosok, kerékpárosok és motorosok különösen veszélyeztetettek – de egy kis odafigyeléssel és a megfelelő felszereléssel sokat tehetünk a saját biztonságunkért.

A „Light Friday” célja a figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre.

Miért érdemes részt venni a rendezvényen?

A készlet erejéig fényvisszaverő ruhadarabokat és világító kiegészítőket kaphatnak a résztvevők.

A helyszínen közlekedésrendészeti szakértők segítenek abban, hogyan növelhető a biztonság bármilyen járműről is legyen szó!

Kérjük, hogy oszd meg az esemény hírét ismerőseiddel, hiszen ez egy lépés afelé, hogy mindenki biztoságban hazaérjen. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu