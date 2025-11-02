Jövő héten több mint húsz Vas megyei településen nem lesz áram – mutatjuk, hol és mikor

A következő napokban mintegy 21 Vas megyei településen szünetel majd időszakosan az áramszolgáltatás. A kimaradások oka jellemzően hálózatkarbantartás, biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása, illetve új fogyasztási helyek bekötése lesz - írja az E.ON. A legtöbb helyen a munkálatok 8 és 16 óra között zajlanak, de néhol csak néhány órás áramszünetre kell számítani.

Október közepén is számos településen lesz áramszünet

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Áramszünet Vas vármegyében

November 3. (hétfő)

Nárai – József A. utca (12:00–15:00): új fogyasztási hely bekötése.

– József A. utca (12:00–15:00): új fogyasztási hely bekötése. Sárvár – Ipartelep utca, Katalin utca, Rábasömjéni utca, Soproni utca, Szombathelyi utca (08:00–16:00): növényzet eltávolítása a biztonsági övezetben.

November 4. (kedd)

Egyházashollós – HRSZ:0321/13 (08:00–16:00): új fogyasztási hely ellátása.

– HRSZ:0321/13 (08:00–16:00): új fogyasztási hely ellátása. Ják – több utca (Arany J. utca, Berzsenyi D. utca, Fürdő utca, Jókai M. utca, Kossuth L. utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Tátra utca, Vörösmarty M. utca) 08:00 és 11:00 óra között.

– több utca (Arany J. utca, Berzsenyi D. utca, Fürdő utca, Jókai M. utca, Kossuth L. utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Tátra utca, Vörösmarty M. utca) 08:00 és 11:00 óra között. Körmend – 8. sz. fő utca, Külterület, Rákóczi utca (08:00–16:00): új fogyasztási helyek bekötése.

– 8. sz. fő utca, Külterület, Rákóczi utca (08:00–16:00): új fogyasztási helyek bekötése. Magyarszecsőd – Dr. Bárány László utca 6; Fő utca, Jókai utca, Kossuth Lajos utca, Mű utca, Pacsirtás út 2, Petőfi út (08:00–16:00): új bekötések.

– Dr. Bárány László utca 6; Fő utca, Jókai utca, Kossuth Lajos utca, Mű utca, Pacsirtás út 2, Petőfi út (08:00–16:00): új bekötések. Molnaszecsőd – Arany J., Hősök útja, Kossuth, Petőfi S. utca (08:00–16:00): új fogyasztási hely.

– Arany J., Hősök útja, Kossuth, Petőfi S. utca (08:00–16:00): új fogyasztási hely. Szombathely – Hrsz. 0787/13 terület (12:00–15:00): növényzet eltávolítása.

November 5. (szerda)