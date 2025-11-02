Hasznos
48 perce
Jövő héten több mint húsz Vas megyei településen nem lesz áram – mutatjuk, hol és mikor
Karbantartások, hálózatépítések és új fogyasztási helyek miatt időszakos áramszünetekre kell készülni november első hetében. Mutatjuk az aktuális áramszünet listát!
A következő napokban mintegy 21 Vas megyei településen szünetel majd időszakosan az áramszolgáltatás. A kimaradások oka jellemzően hálózatkarbantartás, biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása, illetve új fogyasztási helyek bekötése lesz - írja az E.ON. A legtöbb helyen a munkálatok 8 és 16 óra között zajlanak, de néhol csak néhány órás áramszünetre kell számítani.
Áramszünet Vas vármegyében
November 3. (hétfő)
- Nárai – József A. utca (12:00–15:00): új fogyasztási hely bekötése.
- Sárvár – Ipartelep utca, Katalin utca, Rábasömjéni utca, Soproni utca, Szombathelyi utca (08:00–16:00): növényzet eltávolítása a biztonsági övezetben.
November 4. (kedd)
- Egyházashollós – HRSZ:0321/13 (08:00–16:00): új fogyasztási hely ellátása.
- Ják – több utca (Arany J. utca, Berzsenyi D. utca, Fürdő utca, Jókai M. utca, Kossuth L. utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Tátra utca, Vörösmarty M. utca) 08:00 és 11:00 óra között.
- Körmend – 8. sz. fő utca, Külterület, Rákóczi utca (08:00–16:00): új fogyasztási helyek bekötése.
- Magyarszecsőd – Dr. Bárány László utca 6; Fő utca, Jókai utca, Kossuth Lajos utca, Mű utca, Pacsirtás út 2, Petőfi út (08:00–16:00): új bekötések.
- Molnaszecsőd – Arany J., Hősök útja, Kossuth, Petőfi S. utca (08:00–16:00): új fogyasztási hely.
- Szombathely – Hrsz. 0787/13 terület (12:00–15:00): növényzet eltávolítása.
November 5. (szerda)
- Csánig – Fő utca, Kossuth, Kövecses, Malom, Petőfi, Rákóczi (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Répcelak – Arany János utca, Avar utca, Bartók Béla utca, Csánigi utca, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Ipari park, Jókai Mór út, József Attila utca, Kossuth utca, Mező utca, MÁV állomás, Petőfi Sándor utca, Radó Kálmán tér, Rákóczi utca, Temető utca, Vasút utca, Várdomb, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Söpte – Kossuth L. utca 66. (09:00–15:00): új fogyasztási hely.
- Szombathely – Szabó Imre utca, Vizmű (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Szombathely-Herény – Bertalanffy, Csók I., Hóvirág, Rezeda, Senyefai, Tulipán utca (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
November 6. (csütörtök)
- Felsőcsatár – Arany J., Petőfi, Pinka, Hegy, József A., Nagyvilágosi dűlő stb. (08:00–16:00): hálózatátépítés.
- Kőszeg – Dr. Ambró Gyula utca 17, Feketeföld dűlő, Köböl utca, Kenyérhegy (08:00–15:00): hálózatkarbantartás.
- Narda – Határ, Kossuth, Nyugati, Petőfi utca (08:00–16:00): hálózatátépítés.
- Rábagyarmat – Kisgyarmati utca (08:00–16:00): hálózatkarbantartás.
- Söpte – Dózsa Gy., Petőfi, Kossuth, Kazár major (09:00–15:00): hálózati munka.
- Szombathely – Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vizmű (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Szombathely-Herény – Bertalanffy, Csók I., Hóvirág, Rezeda, Tulipán, Senyefai utca (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Vaskeresztes – Hegy, Szőlőhegy, Zártkert (08:00–16:00): hálózatátépítés.
November 7. (péntek)
- Iklanberény – Béke, Fő utca (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Lócs – Arany J., Erdei, Fő, Kossuth, Petőfi, Vadrózsa utca (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Rábagyarmat – Kisgyarmati utca (08:00–16:00): hálózatkarbantartás.
- Simaság – Béke, Deák F., Dózsa Gy., József A., Kossuth, Petőfi, Szabadság, Táncsics utcák (08:00–16:00): kiemelt beruházás.
- Szombathely / Herény – Szabó Imre utca, Herényi városrész (08:00–16:00): kiemelt beruházás folytatása.
- Sé – Gábor Áron utca 1. (10:45–14:15): új fogyasztási hely.
- Vámoscsalád – Ady E., Vasút, Fő, Petőfi utca (08:00–16:00): optikai hálózat építése.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre