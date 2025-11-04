Baleset történt a 8-as főúton, a pótlóbuszokat is érinti a lezárás

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 8-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Herend és Városlőd közötti útszakaszon. A baleset következtében egy kamion az árokba borult. A veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a beszorult sofőrt az autójából. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták.

A MÁVINFORM hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy Szentgál térségében a 8-as főutat lezárták egy baleset miatt. Az útzár érinti az alábbi pótlóbuszokat:

A Veszprémből 13:35-kor Ajkára elindult pótlóbusz (IC 914-es Bakony InterCity) és az Ajkáról 13:41-kor Veszprémbe elindult pótlóbusz (IC 915, Bakony InterCity) várakozik, megnő a menetidejük.

A többi pótlóbusz terelve közlekedik.

A Veszprémből a Déli pályaudvarra 14:32-kor induló Bakony InterCity (IC 915) nem várja be a pótlóbuszt, menetrend szerint közlekedik.