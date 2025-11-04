Olyan nem létezik, hogy ne tudjunk segíteni – Rendhagyó beszélgetésre kértük dr. Bátor Györgyöt

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen vette át az oklevelet Bátor György, aki a kitüntetést a Szemészeti Osztály közös munkája elismerésének tartja, egyúttal köszönetet mondott a régi és a jelenlegi osztály minden dolgozójának.

Dr. Bátor György kitüntetéséhez dr. Lippai Norbert, a szombathelyi kórház főigazgatója, Fuchs Ádám gazdasági igazgató és Altmajer Beáta ápolási igazgató gratulált.

Fotó: Szendi Péter

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott dr. Bátor György

Dr. Bátor György főorvos közel négy évtizedes pályájának főbb állomásait cikkünk végén olvashatják. Élőszóban – félretéve az időrendiséget – arra voltunk kíváncsiak, mi jut eszébe egy-egy szóról, kifejezésről. Olyanokról, mint a család, a hit, a gyógyítás, a közösség vagy éppen az egészség.

Közösség és csapatmunka

– Kizárólag csapatban lehet és érdemes dolgozni. Mindenkire odafigyelve, hiszen mind nélkülözhetetlen fogaskerekek vagyunk a gépezetben. Az ember közösségi lény. A közösséget vezetni kell, vezetőként pedig megfelelni bizonyos követelményeknek, ami nagy felelősség. Nekem szerencsém volt, hiszen nagyon jó közösségbe kerültem a Honvédkórházban, ahol 15 évig dolgoztam. Amikor elköszöntem, az osztályvezető-helyettesnek azt mondtam: sajnálom, hogy el kell hagynom a csapatot. Ő erre azt felelte: Teremtsd meg te a közösséget, rajtad áll. Talán sikerült csapatot kovácsolni a szombathelyi kórházban is. Az más kérdés, hogy a betegek érdekében időnként konfliktusokat is fel kell vállalnia egy vezetőnek. S ha már közösség: még korábbról a családomat kell említenem. Négyen vagyunk testvérek, ott is adódtak helyzetek, amiket el kellett boronálni mosolyogva, barátsággal, békességgel. Apámtól azt láttam gyermekkoromban, amikor meglátogattam a munkahelyén, hogy fő építésvezetőként minden kollégával, akár munkással, akár vezetővel, kezet fogott. Ezek mind erős, sokáig ható impulzusok.

Kezdetek, pályaválasztás

– Édesapám építette kivitelezőként Budapesten a Tömő utcai Szemészeti Klinikát. Emlékszem, kisiskolásként hegedülni tanultam, és hatodik osztályban a hegedűtanárom jelezte apámnak, hogy nem látok jól. Apám elvitt a klinikára, és megkaptam az első mínusz feles szemüvegemet. Utána Kőbányára, az Egészségházba jártam kontrollra, ahol egy idős főorvosnő pakolgatta, tesztelte a lencséket a szemem előtt. Akkor arra gondoltam, a szemészet bizonyosan nem csak ennyiből áll. Kíváncsi lettem, hogy még mi mindenből áll. Harmadikos középiskolásként orvosi egyetemi előkészítőre kezdtem járni, mondván, szemészorvos leszek. A szakdolgozatomban a iatrogén cataractákról írtam: a gyógyszerek mellékhatásából adódó szürkehályog-képződést dolgoztam fel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem vettek fel rögtön az egyetemre, amiért ma hálás vagyok: egy évig laborasszisztensként dolgoztam a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerhatástani Tanszékén, ahol csodálatos professzorokat ismertem meg. A ’80-as évek közepén az agyműködés biológiai folyamatait vizsgáló biológiai pszichiátriával is megismerkedtem, így írtam még egy szakdolgozatot a depresszió markereiből. Végül mégis szemész állást kerestem Budapesten – a pályaválasztásom ebbe az irányba fordult. A MÁV-kórház Szemészeti Osztályán indult a karrierem. Visszatérve a gyermekkori első látásvizsgálat-élményemre: máig arra tanítom a fiatalokat, hogy a szemüvegrendelés tudomány és művészet is egyben.