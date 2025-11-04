november 4., kedd

Károly névnap

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült

1 órája

Olyan nem létezik, hogy ne tudjunk segíteni – Rendhagyó beszélgetésre kértük dr. Bátor Györgyöt

Címkék#orvostudományi egyetem#Szemészeti Osztály#oklevél#munka#Bátor György#teljesítmény

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült nemzeti ünnepünkön dr. Bátor György. A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosát rendhagyó beszélgetésre kértük.

Tóth Katalin

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen vette át az oklevelet Bátor György, aki a kitüntetést a Szemészeti Osztály közös munkája elismerésének tartja, egyúttal köszönetet mondott a régi és a jelenlegi osztály minden dolgozójának. 

Dr. Bátor György kitüntetéséhez gratuláltak
Dr. Bátor György kitüntetéséhez dr. Lippai Norbert, a szombathelyi kórház főigazgatója, Fuchs Ádám gazdasági igazgató és Altmajer Beáta ápolási igazgató gratulált.  
Fotó: Szendi Péter

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott dr. Bátor György

Dr. Bátor György főorvos közel négy évtizedes pályájának főbb állomásait cikkünk végén olvashatják. Élőszóban – félretéve az időrendiséget – arra voltunk kíváncsiak, mi jut eszébe egy-egy szóról, kifejezésről. Olyanokról, mint a család, a hit, a gyógyítás, a közösség vagy éppen az egészség. 

Közösség és csapatmunka

– Kizárólag csapatban lehet és érdemes dolgozni. Mindenkire odafigyelve, hiszen mind nélkülözhetetlen fogaskerekek vagyunk a gépezetben. Az ember közösségi lény. A közösséget vezetni kell, vezetőként pedig megfelelni bizonyos követelményeknek, ami nagy felelősség. Nekem szerencsém volt, hiszen nagyon jó közösségbe kerültem a Honvédkórházban, ahol 15 évig dolgoztam. Amikor elköszöntem, az osztályvezető-helyettesnek azt mondtam: sajnálom, hogy el kell hagynom a csapatot. Ő erre azt felelte: Teremtsd meg te a közösséget, rajtad áll. Talán sikerült csapatot kovácsolni a szombathelyi kórházban is. Az más kérdés, hogy a betegek érdekében időnként konfliktusokat is fel kell vállalnia egy vezetőnek. S ha már közösség: még korábbról a családomat kell említenem. Négyen vagyunk testvérek, ott is adódtak helyzetek, amiket el kellett boronálni mosolyogva, barátsággal, békességgel. Apámtól azt láttam gyermekkoromban, amikor meglátogattam a munkahelyén, hogy fő építésvezetőként minden kollégával, akár munkással, akár vezetővel, kezet fogott. Ezek mind erős, sokáig ható impulzusok. 

Kezdetek, pályaválasztás

– Édesapám építette kivitelezőként Budapesten a Tömő utcai Szemészeti Klinikát. Emlékszem, kisiskolásként hegedülni tanultam, és hatodik osztályban a hegedűtanárom jelezte apámnak, hogy nem látok jól. Apám elvitt a klinikára, és megkaptam az első mínusz feles szemüvegemet. Utána Kőbányára, az Egészségházba jártam kontrollra, ahol egy idős főorvosnő pakolgatta, tesztelte a lencséket a szemem előtt. Akkor arra gondoltam, a szemészet bizonyosan nem csak ennyiből áll. Kíváncsi lettem, hogy még mi mindenből áll. Harmadikos középiskolásként orvosi egyetemi előkészítőre kezdtem járni, mondván, szemészorvos leszek. A szakdolgozatomban a iatrogén cataractákról írtam: a gyógyszerek mellékhatásából adódó szürkehályog-képződést dolgoztam fel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem vettek fel rögtön az egyetemre, amiért ma hálás vagyok: egy évig laborasszisztensként dolgoztam a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerhatástani Tanszékén, ahol csodálatos professzorokat ismertem meg. A ’80-as évek közepén az agyműködés biológiai folyamatait vizsgáló biológiai pszichiátriával is megismerkedtem, így írtam még egy szakdolgozatot a depresszió markereiből. Végül mégis szemész állást kerestem Budapesten – a pályaválasztásom ebbe az irányba fordult. A MÁV-kórház Szemészeti Osztályán indult a karrierem. Visszatérve a gyermekkori első látásvizsgálat-élményemre: máig arra tanítom a fiatalokat, hogy a szemüvegrendelés tudomány és művészet is egyben.

Gyógyítás, szakmai fejlődés

– Mindennap megéljük a csodákat. Ehhez folyamatosan tanulni, fejlődni kell, a legújabb ismeretek birtokában lenni. Minden esetben magán úton, saját finanszírozásban jártam Amerikában, Írországban, Svájcban, Németországban – mindig kerestem a lehetőséget, hogy tanulhassak a különböző szemészeti klinikákon. A mai fiataloknak erre már ösztöndíjprogramok állnak rendelkezésre. S ha már a fiatalok szóba kerültek: kórházunk Szemészeti Osztályán nagyszerű utódok, ragyogó operatőrök dolgoznak, akikre nyugodt szívvel és büszkén rá merem bízni a betegeket. A vitreoretinális sebészetben változatlanul „jók vagyunk”. Ez a műtéti típus, amikor mélyen a szem belsejében, az üvegtestben és a látóhártyán végzünk beavatkozásokat. A vitrectomia célja a látás helyreállítása, megőrzése és javítása számos állapotban, mint az éleslátás területének elváltozása, a diabéteszes retinopátia és a retinaleválás. Minden nap találkozunk zöldhályog-betegséggel küzdő páciensekkel. Úgynevezett kanaloplasztika-műtéteket végzünk. Új műtéti technikaként jelen van a PreserFlo™ MicroShunt beültetése: a minimálisan invazív glaukómasebészeti eljárás során egy kis, 8,5 mm hosszú és 1 mm széles csövet ültetünk be a szembe, a csarnokvíz elvezetésére, a szemnyomás csökkentése érdekében. A műtéti eredményekről már megszületett az első hazai cikk is a PTE Szemészeti Klinikával közösen. 

A gyógyítás számokban, munkaórákban is mérhető: osztályunkon törekszünk a minél több – akár napi 2-300 – ambuláns beteg ellátására, sokszor napi 20 műtétet végzünk, jelentős részüket egynapos sebészetben. Az országos szürkehályogműtét-várólista csökkentő programban aktívan részt veszünk, ebben az évben 460-nal több műtétet végzünk, mint amit előírtak. Egyelőre erőnkön felül teljesítünk, személy szerint hetente több mint hatvan órát dolgozom. S még egy lényeges dolog: az évek alatt megtanultam, hogy olyan nem létezik, hogy ne tudjunk segíteni. Egy orvosnak mindig tudnia kell biztatót mondani, ami a beteg életét előreviszi. Reményt kell adunk a pácienseknek, még akkor is, ha kilátástalan helyzetben érzik magukat. A mai napig vannak olyanok, akik az ország különböző részeiből keresnek fel.

Hit, vallás

– Hit nélkül nagyon nehéz az élet. Vallásos családban nevelkedtem. Apám domonkos szerzetes szeretett volna lenni, de nem sikerült neki a ’40-es évek végén, ’50-es évek elején. Én iskolai hittanra jártam, majd piarista gimnáziumba iratkoztam be, sok pozitív élményem maradt. Ma is fontos a hit: a napi rózsafüzért minden nap imádkozom. A gyógyításban is szükség van hitre. Ezzel kapcsolatban Boldog Batthyány Strattmann László neve jut eszembe, akinek elmélyültem az életrajzában. Egyik mondását gyakran idézem: „Ha valaki egyszer engem betegként megkeres, az már barát is egyben, anélkül hogy valaha találkoztunk volna.” Ha így viszonyulunk embertársainkhoz, az a viselkedésünkben is megnyilvánul. 2002-ben lettem a Markusovszky Kórház Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosa. A Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány László Társaságát prof. dr. Széll Kálmán vezette, én 2003-tól 2015-ig világi elnöke voltam. Társaságunk elősegítette a boldoggá avatást. A családi élet sem működik hit nélkül: 2002-ben kerültünk Szombathelyre. Gyógyszerész feleségemmel az idén volt a harmincéves házassági évfordulónk. Három gyermekünk született, mindannyian kikerültek az életbe, és megállják a helyüket. 

Nyomot hagyni

– Gyakran eszembe jut: tudok-e annyi tudást átadni a fiatal kollégáknak, amennyit én kaptam? Remélem, hogy igen. 

Egészség

– Erről önző módon a saját egészségem jut először eszembe. Jó időben, jó helyen voltam, amikor 2022-ben húsvét után az akut koronária szindróma alakult ki nálam, és prof. dr. Nagy Lajos megmentette az életemet. Nagyon kell vigyáznunk az egészségünkre. Engem a Jóisten megtartott, bízom benne, hogy azért, mert még van dolgom.

Dr. Bátor György életrajza

Dr. Bátor György egyetemi diplomáját 1986-ban szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Szemészet, és Honvédorvostan és Katasztrófa-orvostan szakvizsgákkal és Neuro-ophthalmologiai licenc vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Szemészeti Osztályán kezdte 1986-ban, majd a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Szemészeti Osztályán dolgozott 1988-tól 2002-ig. 2002. március 15-től a Markusovszky Kórház Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosa. Irányítása alatt a Szemészeti Osztály országos hírnévre tett szert. A vidéki kórházak közül egyedüliként, a legmagasabb minőségi besorolással, 3-as progresszivitási szinttel rendelkezik. A magas színvonalú szakmai munka elismeréseként 2014-től a 4 Szemklinikán kívül egyedüliként, Nyugat-dunántúli régió Makuladegenerációs Centrumként is működik. Ellátási területe Vas Vármegyén kívül kiterjed Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala Vármegyékre is. Az osztályon jelenleg az országban egyedülálló módon, öt neuroophthalmológia és két gyermekszemész licenc vizsgával rendelkező szakorvos dolgozik. Bátor főorvos vezetése alatt egy kolléga megszerezte a PhD tudományos fokozatot is. Egységes szemléletű, tapasztalt orvosi munkacsoport és jól képzett ápolók, asszisztensek, műtősök állnak a szembetegek szolgálatára. 

Gyógyító munkája mellett aktív oktatói tevékenységet is végez. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ diplomás ápoló, mentőtiszt és védőnő képzéseinek oktatója, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar optometrista képzésének gyakorlatvezetője. Szemészeti gyakorlatok tartásával részt vesz a szakorvosi-, háziorvosi, rezidens- és szakdolgozói képzésekben és továbbképzésekben.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el:

  • 1998-ban A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere a honvédelem fejlesztése, a haza védelmének erősítése érdekében végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréséül oklevélben részesítette. 
  • 2008-ban Markusovszky Kórház vezérigazgatói kitüntetés
  • 2013-ban Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozat díja
  • 2014-ben a Kórház Kiváló orvosa elismerés                                             
  • 2015-ben a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Társult Oktatója kitüntető címet adományozta a gyógyszerészképzésben kifejtett magas színvonalú, eredményes munkájáért. 
  • 2017-ben SHIOL emlékérem
  • 2017-ben magyar tudomány kategóriában elnyerte a Vas Megyei Prima Díjat. 
  • 2023-ban a Markusovszky Kórház Semmelweis napi ünnepségén „Az év orvosa” kitüntető címet vehette át. 
  • 2024-ben megkapta a szemész szakorvos szakma legmagasabb kitüntetését, a Hirschler Ignácz emlékérmet.
  • 2003-tól 2015-ig a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány László Társaság világi elnöke, 2010-től 2016-ig, majd 2023-tól – jelenleg is – a Magyar Szemorvostársaság elnökségének tagja.

A betegek gyógyítása során osztályának dolgozóival Boldog dr. Batthyány László jelmondatát tartják szem előtt: „Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá."

Dr. Bátor György és dr. Lippai Norbert.
Fotó: Szendi Péter

 

 

