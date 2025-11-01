Az idén is bejárták a temetőket - A celldömölki önkormányzat a város halottaira emlékezett

A város halottaira emlékeztek. A celldömölki önkormányzat képviselői az idén is bejárták a temetőket. "Elhunyt szeretteink emléke mindig bennünk él, és ezekben a napokban, mindenszentek ünnepén, halottak napján is róluk emlékezünk meg. A hagyományokhoz hűen városvezető társaimmal együtt pénteken mi is felkerestük a celldömölki, alsósági és izsákfai temetőket, és városunk elhunyt országgyűlési képviselői, városvezetői, képviselői, intézmények és szervezetek vezetői sírjainál tettük tiszteletünket, s helyeztük el az emlékezés koszorúit, gyújtottunk mécseseket. Gyertyát gyújtottunk mindazok emlékére, akik itt éltek, tettek városunkért, minden halottunkra emlékeztünk" - közölte Fehér László polgármester a közösségi felületén.

Celldömölki önkormányzat: bejárták a temetőket

Forrás: VN/FB

Celldömölki önkormányzat: emlékezés és főhajtás

A múlt héten Budapesten, a Fiumei úti sírkertben koszorúval és gyertyagyújtással tisztelgett Fehér László polgármester a két celldömölki származású egykori miniszterelnök-helyettes, dr. Szekér Gyula és Kiss Péter síremlékénél.

Celldömölki önkormányzat. Fehér László polgármester Budapesten, Kiss Péter sírjánál

Forrás: VN/FB

Pénteken este Alsóságon ökumenikus istentiszteleten gyűltek össze, és helyezték el az emlékezés koszorúit, gyújtottak mécseseket.

Fehér László így zárja szavait: "Emlékezetünk és szívünk őrzik mindazokat, akikért a gyertyák égnek."