Új csúszdaparkkal bővül a sárvári fürdő! - fotók

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő a 2026-os szezonra új, látványos attrakcióval bővíti szolgáltatásait, megkezdődött a junior csúszdapark építése, az ünnepélyes alapkőletételre kedden délelőtt került sor. Ágh Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett, az elmúlt években a fürdő vezetése, az önkormányzattal partnerségben folyamatosan azon dolgozik, hogy legyenek olyan beruházások, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk, ilyen volt korábban a medencefejlesztés, ilyen a mostani csúszdaparképítés, a jövőben pedig a sor a kemping felújításával folytatódik. Mindez azért lehetséges – hangsúlyozta – mert a fürdő pénzügyi gondjai évekkel ezelőtt megoldódtak, amikor a korábban felhalmozott adósságot a kormány átvállalta. A fürdő így a bevételt már nem adósságtörlesztésre, hanem fejlesztésekre tudja fordítani, amire nagy szükség van, hiszen csak így maradhat versenyképes. A cél, hogy a fürdő a hazai és a külföldi vendégek számára a jövőben is vonzó legyen és a turisták elköltött forintjai a sárvári emberek életkörülményeit javítsák. A beruházás ráadásul a helyi vendéglátásban és szobakiadásban érdekeltek számára is nyilvánvaló haszonnal jár, hiszen ha vonzóbb a település, több a vendég is.

Kondora István polgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Kántás Zoltán, a fürdő igazgatója a Junior csúszdapark alapkőletételének pillanatában Fotó: Szendi Péter

Kondora István polgármester, miután gratulált a beruházás megvalósulásához és köszönetét fejezte ki a kormányzatnak, hogy a fürdő adósságát annak idején kifizették – elmondta – a város az új fürdő 2002-es megnyitása óta, annak bevételeihez soha nem nyúlt hozzá, ezért aztán a nyereségből amikor tudtak, fejlesztettek. Végezetül arra biztatott mindenkit, hogy jöjjenek és próbálják majd ki az új csúszdákat.

– Büszkeséggel tölt el, hogy egy éven belül már a harmadik, olyan nagy léptékű beruházásunk készül, amit önerőből sikerül megvalósítani – mondta Kántás Zoltán, a fürdő igazgatója – hozzátéve, hogy mindezt a korábban említett kormányzati és önkormányzati együttműködés tette lehetővé. A rövidesen megvalósuló beruházás a fürdőnek, a magyar turisztikai térképen való pozícióját is nagyban erősíti.