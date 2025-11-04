Kőszegre látogatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

Kőszegen létesülhet az Egyesült Nemzetek Szervezetének új intézete, amelynek a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont, adtuk hírül nemrég. Időközben kiderült: az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát. Valamint, hogy az intézet a hazai és a külföldi felsőoktatási, tudományos intézményekkel is együttműködik a jövőben, ezzel is tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét. Az ENSZ egyetemi hálózat leendő kőszegi kutató-fejlesztő és oktató központja adta az apropót Deli Gergely látogatásának.

Dr. Deli Gergely rektor és prof. Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója az iASK könyvtárában Kőszegen.

Fotó: CSEH GABOR

Deli Gergely látogatása az iASK-ban

– Ha minden jól megy, az intézet 2027-ben már megkezdheti a működését Kőszegen. Az előkészítés sok szakmai-adminisztratív munkával is jár – az iASK megkeresett bennünket, hogy egyetemként segítsük ezt a folyamatot, azt, hogy magas szakmai színvonalon és erős nemzetközi elismertség mellett tudjon indulni az intézet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek saját kutatóközpontja, kutatóintézetei vannak, értjük azt a gondolkodásmódot, ami egy kutatóintézet létrehozásához szükséges. Ez az első személyes találkozásunk, ami jó alkalom arra, hogy az intézményeink közeledését megpecsételjük – fogalmazott a rektor.

Az ötödik negyed

Deli Gergely, miután ismerkedett Kőszeggel és az iASK-kal, az Európa-ház Bibó-termében előadást tartott The Fifth Quarter. Some Remarks on the Nature of Law in the light of AI (Az ötödik negyed – Megjegyzések a jog természetéről a mesterséges intelligencia tükrében) címmel. – Az ötödik negyed kifejezés többértelműségét leginkább az angolszász kultúrában értik. Szó szerinti jelentésben a négy negyedből álló sportok meccsei után az 5. negyed arra az időre utal, amikor a szurkolók a közeli kocsmákban összejönnek. Átvitt értelemben: vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk kimeríteni, mindig marad olyan részük, ami megfoghatatlan számunkra, amit racionálisan, szavakkal, fogalmi úton nem tudunk megközelíteni. Erre utalok ötödik negyedként. Az előadásban arról is szó lesz: létezik-e ilyen a jogban. A jog és a mesterséges intelligencia (AI) viszonyát is elemzem – lehet, hogy az AI is tud majd ilyen érzést generálni, de az emberi elemnek meg kell maradnia, az ötödik negyedet nekünk, embereknek kell éreznünk, ezt nem tudja helyettünk átélni a mesterséges intelligencia.