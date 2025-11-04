2 órája
Ellopták a fiatal kengurut - Csomó pénzt kaszálhatsz, ha megtalálod
Péntek óta eltűnt egy kenguru a Kleinhaugsdorf (Hollabrunn járás) közelében található szabadidőparkból. Mivel fiatal állatról van szó, és nem találtak lyukakat a kifutójában, a tulajdonosok gyanítják, hogy ellopták. 2000 eurós jutalmat ajánlanak fel annak, aki információval szolgál a megtalálásához.
A fiatal kengurut feltehetően csütörtökről péntekre virradó éjjel lopták el a csehországi Family City vidámpark farmjáról. - Még mindig egy fiatal állat, és a szülők is ott vannak. Ráadásul nincs lyuk vagy ilyesmi a kerítésen. Ezért feltételezzük, hogy ellopták a fiatal kengurut – mondta Andrea Weisová, a Family City szóvivője a noe.orf.at-nak.
Bár nincs százalékos garancia arra, hogy lopott állatról van szó, és nem egy kóbor példányról, a rendőrséget értesítették. Egy körülbelül 50 centiméter hosszú albínó vörösnyakú kengururól van szó. - Bárki, aki Ausztriában látja az állatot, értesítheti a retzi rendőrséget – mondta Andrea Weisová.
Ellopták a fiatal kengurut - hőkamerák segítségével keresik
A vidámpark a Facebook-fiókján keresztül is segítséget kér. Miután tippeket kaptak az állat hollétéről, a tulajdonosok most hőkamerával átvizsgálják az említett területeket. A szóvivő kijelentette, hogy az állatot valószínűleg csak nyugtatólövedékekkel lehet befogni. 2000 eurós jutalmat ajánlanak fel a hasznos információkért.
Az eltűnt kenguru az év elején született a cseh vidámparkban, és a körülbelül 18 hektáros terület egy részén élt. A kifutót egy körülbelül két méter magas kerítés veszi körül. A fiatal állat szülei még mindig a vidámparkban vannak.