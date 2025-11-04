november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jutalom

2 órája

Ellopták a fiatal kengurut - Csomó pénzt kaszálhatsz, ha megtalálod

Címkék#garancia#rendőrség#csehországi#tulajdonos#vidámpark#kenguru

Péntek óta eltűnt egy kenguru a Kleinhaugsdorf (Hollabrunn járás) közelében található szabadidőparkból. Mivel fiatal állatról van szó, és nem találtak lyukakat a kifutójában, a tulajdonosok gyanítják, hogy ellopták. 2000 eurós jutalmat ajánlanak fel annak, aki információval szolgál a megtalálásához.

Vaol.hu

A fiatal kengurut feltehetően csütörtökről péntekre virradó éjjel lopták el a csehországi Family City vidámpark farmjáról. - Még mindig egy fiatal állat, és a szülők is ott vannak. Ráadásul nincs lyuk vagy ilyesmi a kerítésen. Ezért feltételezzük, hogy ellopták a fiatal kengurut – mondta Andrea Weisová, a Family City szóvivője a noe.orf.at-nak. 

Ellopták a fiatal kengurut
Ellopták a fiatal kengurut Csehországban
Forrás: ORF

Bár nincs százalékos garancia arra, hogy lopott állatról van szó, és nem egy kóbor példányról, a rendőrséget értesítették. Egy körülbelül 50 centiméter hosszú albínó vörösnyakú kengururól van szó. - Bárki, aki Ausztriában látja az állatot, értesítheti a retzi rendőrséget – mondta Andrea Weisová.

Ellopták a fiatal kengurut - hőkamerák segítségével keresik

A vidámpark a Facebook-fiókján keresztül is segítséget kér. Miután tippeket kaptak az állat hollétéről, a tulajdonosok most hőkamerával átvizsgálják az említett területeket. A szóvivő kijelentette, hogy az állatot valószínűleg csak nyugtatólövedékekkel lehet befogni. 2000 eurós jutalmat ajánlanak fel a hasznos információkért.

Az eltűnt kenguru az év elején született a cseh vidámparkban, és a körülbelül 18 hektáros terület egy részén élt. A kifutót egy körülbelül két méter magas kerítés veszi körül. A fiatal állat szülei még mindig a vidámparkban vannak.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu