Ellopták a fiatal kengurut - Csomó pénzt kaszálhatsz, ha megtalálod

A fiatal kengurut feltehetően csütörtökről péntekre virradó éjjel lopták el a csehországi Family City vidámpark farmjáról. - Még mindig egy fiatal állat, és a szülők is ott vannak. Ráadásul nincs lyuk vagy ilyesmi a kerítésen. Ezért feltételezzük, hogy ellopták a fiatal kengurut – mondta Andrea Weisová, a Family City szóvivője a noe.orf.at-nak.

Ellopták a fiatal kengurut Csehországban

Forrás: ORF

Bár nincs százalékos garancia arra, hogy lopott állatról van szó, és nem egy kóbor példányról, a rendőrséget értesítették. Egy körülbelül 50 centiméter hosszú albínó vörösnyakú kengururól van szó. - Bárki, aki Ausztriában látja az állatot, értesítheti a retzi rendőrséget – mondta Andrea Weisová.

Ellopták a fiatal kengurut - hőkamerák segítségével keresik

A vidámpark a Facebook-fiókján keresztül is segítséget kér. Miután tippeket kaptak az állat hollétéről, a tulajdonosok most hőkamerával átvizsgálják az említett területeket. A szóvivő kijelentette, hogy az állatot valószínűleg csak nyugtatólövedékekkel lehet befogni. 2000 eurós jutalmat ajánlanak fel a hasznos információkért.

Az eltűnt kenguru az év elején született a cseh vidámparkban, és a körülbelül 18 hektáros terület egy részén élt. A kifutót egy körülbelül két méter magas kerítés veszi körül. A fiatal állat szülei még mindig a vidámparkban vannak.



