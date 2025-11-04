Szigorít a városvezetés: szinte mindenhol fizetni kellene a parkolásért a burgenlandi városban

Szinte mindenhol fizetni kellene a parkolásért Felsőőrben - A parkolás ismét téma Felsőőrben (Oberwart), Dél-Burgenland járási székhelyén, és most körvonalazódnak az elképzelések. Az önkormányzat tervezi, hogy jelentősen bővíti fizetős, rövid távú parkolási övezetet. A városháza szerint várhatóan a jövő év első felében kezdik bevezetni a változtatásokat, amelyek még véglegesítés alatt állnak - közölte a krone.at.

Forrás: ORF

A város 2020 óta parkolási díjat számít fel a kórház területén. Georg Rosner polgármester (ÖVP) akkoriban többször is hangsúlyozta, hogy „sosem arról van szó, hogy sok pénzt keressenek, hanem arról, hogy rendet teremtsenek a kritikus pontokon és enyhítsék az ott élők terheit”. Öt évvel később a pénzügyi körülmények megváltoztak: a koronavírus-válság, az infláció és a növekvő költségek után a városi kassza megterhelt. Felsőőr most további bevételeket is szeretne elérni, és egyidejűleg strukturáltabbá tenni a belvárosi közlekedést.

Tervek vannak a parkolási ellenőrzés visszaállítására az egész városban. Tíz évvel ezelőtt megszüntették a korábban bevezetett parkolási rendszert. Az még várat magára, hogy a rövid távú parkolást végzőknek minden zónában díjat kell-e fizetniük. Az azonban biztos, hogy a hosszú távú parkolást végzőkért fizetni fognak. Pontosabban, a Schlainingerstrasse-n, a vasútállomás és az adóhivatal közelében található parkolóhelyek lesznek díjkötelesek.

A Wehoferbach-patak tervezett feltárásának részeként, amely szintén 2026-ra várható, parkolóhelyek szűnnek meg a szabadtéri uszoda melletti nagy parkolóban. Egyelőre nem világos, hogy a város hogyan fogja kezelni a parkolási díjakat ezen a területen a jövőben.

Heti, havi és éves jegyeket terveznek bevezetni ezekre a területekre – a belvárosban dolgozó üzlettulajdonosok és alkalmazottak számára is. A Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Osztrák Néppárt (ÖVP) egységes ebben a kérdésben. Mindkét párt támogatja a parkolás-gazdálkodás kiterjesztését a város más részeire is. A cél a hosszú távú parkolás visszaszorítása a forgalmas területeken, valamint a rendelkezésre álló parkolóhelyek igazságosabb elosztása.