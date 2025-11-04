november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sebességkorlátozás is lesz

1 órája

Szigorít a városvezetés: szinte mindenhol fizetni kellene a parkolásért a burgenlandi városban

Címkék#pakolás#Felsőőr#fizetős#burgenland

Tervek vannak a parkolási ellenőrzés visszaállítására az egész városban. Tíz évvel ezelőtt megszüntették a korábban bevezetett parkolási rendszert. Az még várat magára, hogy a rövid távú parkolást végzőknek minden zónában díjat kell-e fizetniük.

Vaol.hu

Szinte mindenhol fizetni kellene a parkolásért Felsőőrben - A parkolás ismét téma Felsőőrben (Oberwart), Dél-Burgenland járási székhelyén, és most körvonalazódnak az elképzelések. Az önkormányzat tervezi, hogy jelentősen bővíti fizetős, rövid távú parkolási övezetet. A városháza szerint várhatóan a jövő év első felében kezdik bevezetni a változtatásokat, amelyek még véglegesítés alatt állnak - közölte a krone.at. 

Szinte mindenhol fizetni kellene a parkolásért Felsőőrben
Szinte mindenhol fizetni kellene a parkolásért Felsőőrben
Forrás: ORF

A város 2020 óta parkolási díjat számít fel a kórház területén. Georg Rosner polgármester (ÖVP) akkoriban többször is hangsúlyozta, hogy „sosem arról van szó, hogy sok pénzt keressenek, hanem arról, hogy rendet teremtsenek a kritikus pontokon és enyhítsék az ott élők terheit”. Öt évvel később a pénzügyi körülmények megváltoztak: a koronavírus-válság, az infláció és a növekvő költségek után a városi kassza megterhelt. Felsőőr most további bevételeket is szeretne elérni, és egyidejűleg strukturáltabbá tenni a belvárosi közlekedést.

Tervek vannak a parkolási ellenőrzés visszaállítására az egész városban.  Tíz évvel ezelőtt megszüntették a korábban bevezetett parkolási rendszert. Az még várat magára, hogy a rövid távú parkolást végzőknek minden zónában díjat kell-e fizetniük. Az azonban biztos, hogy a hosszú távú parkolást végzőkért fizetni fognak. Pontosabban, a Schlainingerstrasse-n, a vasútállomás és az adóhivatal közelében található parkolóhelyek lesznek díjkötelesek.

A Wehoferbach-patak tervezett feltárásának részeként, amely szintén 2026-ra várható, parkolóhelyek szűnnek meg a szabadtéri uszoda melletti nagy parkolóban. Egyelőre nem világos, hogy a város hogyan fogja kezelni a parkolási díjakat ezen a területen a jövőben.

Heti, havi és éves jegyeket terveznek bevezetni ezekre a területekre – a belvárosban dolgozó üzlettulajdonosok és alkalmazottak számára is. A Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Osztrák Néppárt (ÖVP) egységes ebben a kérdésben. Mindkét párt támogatja a parkolás-gazdálkodás kiterjesztését a város más részeire is. A cél a hosszú távú parkolás visszaszorítása a forgalmas területeken, valamint a rendelkezésre álló parkolóhelyek igazságosabb elosztása.

Fizetni kellene a parkolásért - Fokozott biztonság az oktatási kampuszon

A parkolási szabályok kiterjesztése mellett új forgalomkorlátozás is életbe lép Felsőőrben. A következő hetekben egy 30 km/h-s sebességkorlátozást vezetnek be az új iskola területén. Míg a Schulgasse-n már most is 30 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben, most az Informstraße és a Sportlände is követi a példát.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu