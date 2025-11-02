Különleges állatot lehet örökbefogadni Szombathelyen

A szombathelyi Állatvédők Vasi Egyesülete egy nem mindennapi állatot mutatott be közösségi oldalán, aki gazdájára vár. A kis hím leopárdgekkó - aki Ray névre hallgat - körülbelűl 1 éves. Szombathelyen találták, de sajnos ezidáig senki sem kereste. A leírás szerint, nagyon barátságos, kézhez szokott és ügyesen vadászik.

Forrás: Orbán Róbert

Leopárdgekkó keresi gazdáját

A kis hüllő nevét jellegzetes foltjairól kapta, melyek sárgás alapszínezetű bőrét tarkítják, párducmintázat szerűen. Régóta kedvelt hobbiállat és egyre elterjedtebb. Először az Egyesült Államokban kezdték tenyészteni, innen terjedt el később az egész világon. Közkedvelt mivoltát látványos színezetének, könnyű tartásának és tenyészthetőségének köszönheti. Mivel eredeti élőhelyén sziklás, félsivatagi éghajlatú környezetben él, terráriumi tartása során is hasonló élőhely kialakítására kell törekedni.