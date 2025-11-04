november 4., kedd

Gyász

2 órája

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Címkék#szombathely#köztünk#gyász

Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Dervaricsné Németh Zsuzsanna, Huszár Jenő Zoltánné Németh Irma, László József, Palasik János István, Pungor István, Németh István, Róka János, Horváth Lászlóné Martonfalvi Márta, Simon József Gyuláné Vincze Gizella, Németh Sándorné Horváth Mária, Csuka József, Czenki Béla. 

