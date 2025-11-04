Razzia a gyrososoknál – 10-ből 7-nél probléma van

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben, mivel az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban. A gyrososok ezért most fokozott hatósági figyelmet kapnak.

A fogyasztóvédelmi hatóság most kifejezetten a gyrost árusító éttermeket vette célba

Forrás: Freepik/illusztráció

Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolnivalót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését pedig fel is függesztették.

Mindent ellenőriz a hatóság a gyrososoknál!

Az NKFH most országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását. A vizsgálatok emellett érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést. Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis mint írják, a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek.

Magyarországon több ezerre tehető a gyrososok (görög) kebabosok (török) száma, Vas vármegyében is tucatnyi büfében árulják ezt az tésztába töltött húsos, zöldséges ételt, pár hónapja vendégértékelések alapján rangsoroltuk is ezeket a helyeket. A közlemény nem tér ki arra, hogy a vasi éttermek is érintettek lesznek-e az ellenőrzésekkor, de miután országos razzia várható, valószínűleg igen. Reméljük, mindenhol mindent rendben találnak majd.