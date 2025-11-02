november 2., vasárnap

35 éve törölték el a halálbüntetést – ő volt az utolsó, akit Vas megyében felakasztottak

Vas megyében az utolsó ítéletet 1983 decemberében hajtották végre, amikor felakasztották Kondics Józsefet. Harmincöt éve szűnt meg Magyarországon a halálbüntetés.

Harmincöt év telt el azóta, hogy Magyarországon végleg eltörölték a halálbüntetést. 1990. október 31-én az Alkotmánybíróság kimondta: az élethez való jog mindenek felett áll, így a legsúlyosabb büntetési nem összeegyeztethetetlen az alkotmánnyal. A döntéssel pontot tett egy korszak végére – de Vas megyében már évekkel korábban, 1983 decemberében elhangzott az utolsó halálos ítélet végrehajtásakor a végső szó.

Kondics József gyilkosság miatt kapott halálbüntetést, ez a helyszíni szemlén készült fotó
Kondics József gyilkosság miatt kapott halálbüntetést, ez a helyszíni szemlén készült fotó
Forrás: Magyar Rendőr - Arcanum

Az utolsó vasi, akit halálbüntetésre ítéltek: Kondics József

Vas megye történetében Kondics József neve fűződik az utolsó kivégzéshez, korábban is írtunk róla. A 38 éves csepregi férfit 1983. december 2-án akasztották fel a szombathelyi Szily János utcai börtön udvarán. A férfit nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítélték halálra: baltával ölte meg Reisz Lajost, a 76 éves festő-restaurátort, akitől 3200 forintot és két fényképezőgépet zsákmányolt.

A megyei bíróság első fokon még életfogytiglanra ítélte, ám a fellebbviteli bíróság súlyosbította az ítéletet. A kegyelmi kérvényt elutasították, a kivégzést Szombathelyen hajtották végre. Kondics József sírja a Jáki úti temetőben van – épp Vajda János mellett, aki alig egy évvel korábban volt a megye utolsó előtti kivégzettje - tudtuk meg Dulai Péter bűnügyi szakírótól.

Egy élet, amelyben korán megjelent az erőszak

Kondics József neve már fiatalon ismertté vált a hatóságok előtt. 

Alig múlt tizenhat éves, amikor először embert ölt: egy idős asszonyt rabolt ki és gyilkolt meg Sopronhorpácson. 

A bűntény sokáig rejtve maradt, míg évekkel később – egy ittas beszélgetés során – maga árulta el tettét egy körzeti megbízottnak. Az eset azonban addigra elévült, így felelősségre vonni már nem lehetett.

Az alkoholproblémákkal küzdő férfi élete később sem vett jobb irányt: kétszer is járt elvonón, de – ahogy az ítélet indoklásában szerepelt – „a kezelés nem hozta meg a kívánt eredményt”

A halálbüntetés eltörlése - egy korszak vége

A halálbüntetés 1990-es eltörlése óta Magyarországon senkit sem ítélhetnek halálra. Kondics József kivégzése volt az utolsó Vas megyében – és az utolsók egyike az országban, mielőtt a halálbüntetés örökre a múlté lett.

 

