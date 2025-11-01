Halloween-rémsétány Vasszécsenyben: boszorkányok, szellemek és kacajok a kastélyparkban - fotók

Igazi varázslat költözött október 31-én este a vasszécsenyi Ó-Ebergényi kastély parkjába, ahol több száz látogató vett részt a település első, de minden bizonnyal nem utolsó Halloween-rémsétányán. A kastély ezúttal nem a történelem csendjét őrizte, hanem gyerekek és felnőttek nevetését, boszorkányok kuncogását, és a tábortűz pattogását.

Fotó: KSZ

Halloween-rémsétány az Ó-Ebergényi-kastélyban

A rendezvény hatalmas érdeklődést váltott ki – összesen 108 beöltözött csapat indult neki a különleges estének, ahol a játék, a hangulat és az összetartás tette felejthetetlenné az éjszakát.

Fotó: KSZ

„A kastély újra élettel telt meg”

A program ötlete Horváth–Desits Nikolettnek köszönhető, aki a kastély szervezőjeként régóta álmodott arról, hogy az épület és a park ismét megteljen élettel.

– Az volt az álmom, hogy a kastély ne csak egy gyönyörű helyszín legyen, hanem közösségi tér, ahol élmények születnek – mesélte. – Dóri és Gabi barátaim adták az ötletet, hogy alakítsuk át egy napra a kastélyt, és már az első pillanatban tudtam, hogy ezt meg kell csinálnunk!

A lelkes szervezői csapat hetekig készült, hogy a látogatók öt állomásból álló kalandútvonalon vehessenek részt. Aki legalább három feladatot teljesített, oklevélben részesült, de persze a legnagyobb jutalom a közös élmény volt.

Fotó: KSZ

Kísértetek, térképek és nevetés a parkban