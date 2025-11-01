1 órája
Halloween-rémsétány Vasszécsenyben: boszorkányok, szellemek és kacajok a kastélyparkban - fotók
Igazi varázslat költözött október 31-én este a vasszécsenyi Ó-Ebergényi-kastély parkjába, ahol több száz látogató haladt végig a település első, de minden bizonnyal nem utolsó Halloween-rémsétányán. A kastély ezúttal nem a történelem csendjét őrizte, hanem gyerekek és felnőttek nevetését, boszorkányok kuncogását, és a tábortűz pattogását. Halloween-rémsétány: indulás!
Fotó: KSZ
Halloween-rémsétány az Ó-Ebergényi-kastélyban
- A rendezvény hatalmas érdeklődést váltott ki – összesen 108 beöltözött csapat indult neki a különleges estének, ahol a játék, a hangulat és az összetartás tette felejthetetlenné az éjszakát.
„A kastély újra élettel telt meg”
- A program ötlete Horváth–Desits Nikolettnek köszönhető, aki a kastély szervezőjeként régóta álmodott arról, hogy az épület és a park ismét megteljen élettel.
– Az volt az álmom, hogy a kastély ne csak egy gyönyörű helyszín legyen, hanem közösségi tér, ahol élmények születnek – mesélte. – Dóri és Gabi barátaim adták az ötletet, hogy alakítsuk át egy napra a kastélyt, és már az első pillanatban tudtam, hogy ezt meg kell csinálnunk!
A lelkes szervezői csapat hetekig készült, hogy a látogatók öt állomásból álló kalandútvonalon vehessenek részt. Aki legalább három feladatot teljesített, oklevélben részesült, de persze a legnagyobb jutalom a közös élmény volt.
Kísértetek, térképek és nevetés a parkban
- A rémsétányon térképpel a kézben barangolhattak a résztvevők, miközben a kastélypark Halloween-hangulatban pompázott: világító töklámpások, boszorkányseprűk és szellemes díszek kísérték az utat.
A feladatok között akadt ügyességi próba, találós kérdés, de még varázsfőzet-keverés is – a „kedves boszi” üstjében pedig valóban készült valami apró meglepetés minden gyerkőcnek.
- A program nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tartogatott meglepetéseket. Volt, aki csak sétált, fotózkodott a Halloween-selfie sarokban, mások minden állomást végigjártak – a lényeg az volt, hogy mindenki jól érezze magát.
Halloween az Ó-ebergényi kastélybanFotók: Kóbor Szonja
Tábortűz, finomságok és közös ünneplés
- Ahogy leszállt az est, fellobbant a tábortűz, és a jelmezesek körbetáncolták a lángokat. A gyerekek örömmel lobogtatták okleveleiket, a felnőttek pedig meleg italokkal, forró hot-doggal, spirálburgonyával és zsíros kenyérrel melegítették magukat.
A büfé illata, a pattogó tűz és a sok nevetés igazi közösségi hangulatot teremtett.
– Látni, hogy ennyien eljöttek, beöltöztek, játszottak, együtt voltak – számomra ez mindennél többet jelent – fogalmazott Nikolett. – Ez az este bebizonyította, hogy a kastély él, és az emberek szeretik benépesíteni.
Egy este, amit senki sem felejt el
- A vasszécsenyi Halloween-rémsétány egyszerre volt játék, élmény és közösségi találkozás. A gyerekek boldogan tértek haza a kis ajándékokkal, a felnőttek pedig egy nagy adag nosztalgiával – hiszen ritka, amikor egy egész falu együtt játszik.
A szervezők már most ígérik: nem ez volt az utolsó alkalom, hogy boszorkányok, szellemek és tündérek költöznek az Ó-Ebergényi kastély parkjába.
– Minden apró részlet, minden mosoly, minden köszönet üzenete ugyanaz volt: jó együtt lenni – tette hozzá Nikolett. – Jövőre újra találkozunk a kastélyban… talán még több varázslattal.