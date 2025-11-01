Fényekkel, ökumenikus imával és meghitt műsorral emlékeztek a Jáki úti temetőben - fotók

November 1-jén, szombat délután bensőséges hangulatú halottak napi megemlékezést tartottak a Jáki úti temetőben. A szombathelyi önkormányzat és a Vas Megyei Temetkezési Kft. szervezésében zajló eseményen gyertyák százai alkottak galambot és keresztet a ravatalozó előtti téren – a béke és a remény szimbólumaként.

Halottak napi megemlékezés Szombathelyen, a Jáki úti temetőben

Fotó: Szendi Péter

Az elhunytak előtt irodalmi és zenés műsor tisztelgett, Prikazovits Ferenc és Bujtás Ervin előadásában. A mindenszenteki rendezvény ökumenikus imával zárult, amelyen a történelmi egyházak képviselői is részt vettek.

A megemlékezésen jelen volt Székely János megyéspüspök is, aki megható gondolatokkal fordult a jelenlévőkhöz. Úgy fogalmazott, hogy halottak napja valójában nem a halálról, hanem az életről szól –