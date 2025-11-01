november 1., szombat

Hírt küldök be
Fényekkel, ökumenikus imával és meghitt műsorral emlékeztek a Jáki úti temetőben - fotók

Címkék#Székely János#Mindenszentek#Halottak Napja

A Jáki úti temetőben november 1-jén gyertyák százai gyúltak az elhunytak emlékére. Az önkormányzat és a Vas Megyei Temetkezési Kft. közös, halottak napi megemlékezésén zene, irodalom és Székely János megyéspüspök gondolatai segítették a jelenlévőket az emlékezés csendjében.

Csabai Bernadett

November 1-jén, szombat délután bensőséges hangulatú halottak napi megemlékezést tartottak a Jáki úti temetőben. A szombathelyi önkormányzat és a Vas Megyei Temetkezési Kft. szervezésében zajló eseményen gyertyák százai alkottak galambot és keresztet a ravatalozó előtti téren – a béke és a remény szimbólumaként.

halottak napi megemlékezés
Halottak napi megemlékezés Szombathelyen, a Jáki úti temetőben
Fotó: Szendi Péter

Halottak napi megemlékezés Szombathelyen

Az elhunytak előtt irodalmi és zenés műsor tisztelgett, Prikazovits Ferenc és Bujtás Ervin előadásában. A mindenszenteki rendezvény ökumenikus imával zárult, amelyen a történelmi egyházak képviselői is részt vettek.

A megemlékezésen jelen volt Székely János megyéspüspök is, aki megható gondolatokkal fordult a jelenlévőkhöz. Úgy fogalmazott, hogy halottak napja valójában nem a halálról, hanem az életről szól –

 „azoknak az élőknek a napja, akik már átlépték a halál titokzatos kapuját, és Isten örök örömében, a teljességben élnek”.

Városi megemlékezés mindenszentekkor Szombathelyen

Fotók: Szendi Péter

A megyéspüspök szerint a gyász, a fájdalom és a könnyek természetesek, hiszen aki szeret, az megérzi a hiányt. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy amikor szeretteikre gondolnak, ne a veszteség fájdalmát lássák, hanem azt az örömet, amelyben ők most részesülnek: „

Úgy lásd őket, ahogyan ők ma vannak odaát – végtelen örömben, ragyogó arccal, minden szenvedésen túl, a feltámadás fényében - fogalmazot a megyéspüspök”

A sírok csendjében arra hívta fel a figyelmet, hogy hálával emlékezzünk mindarra, amit az elhunytaktól kaptunk. Mint mondta, „sokszor csak későn értjük meg, mekkora ajándék is volt egy-egy ember jelenléte az életünkben”.

Mécsesek a Jáki úti temetőben, szombaton este
Fotó: Szendi Péter

A mécsesek fénye és a közösen elmondott ima a hideg novemberi estén méltó emléket állított mindazoknak, akik már nincsenek közöttünk, de szívünkben tovább élnek.

 

 

