Helyi közélet

57 perce

A feltámadás ábrázolása műalkotásokon

Címkék#Jézus#ciszterci#szerzetesek sírbolt#Lázár#Mária

"A halottak reménysége a feltámadás miatt vádolnak engem" - az Apostolok cselekedeteiben Pál ezekkel a szavakkal tesz bizonyságot arról, hogy hisz a megváltásban. Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztük a feltámadás néhány Vas vármegyei emlékét.

Orbán Róbert
A feltámadás ábrázolása műalkotásokon

A keresztény temetőkben gyakran találkozunk a feltámadás szimbólumaival. Ezek többnyire csak kisebb utalások, apró jelek. A sírkertet látogatók ritkán gondolkodnak el azon, hogy mit is jelent a síremlékeken, kereszteken a töviskoszorú vagy a magányos lepel. Ezek arra utalnak, hogy Krisztus feltámadt, eltávozott a sírból, s ezeket itt hagyta maga után. Az ő feltámadása mindnyájunkat reménységgel tölthet el. Mindenszentek és halottak napja közeledtén érdemes átgondolni, hogy ha a temetőkben járunk, érdemes ezekre az emlékművekre is egy pillantást vetni.

halottak napja
Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztünk néhány vasi műemléket. Itt: a naini ifjú feltámasztása egy kőszegi síremléken. Fotó: Orbán Róbert

 

Csoda történt: a halott felült a koporsóban és beszélni kezdett

Nain (vagy másként: Naim) kisváros Názáret közelében. Jézus, akit tanítványai kísértek, a település kapujában temetési menettel találkozott. Egy özvegyasszony egyetlen fiát vitték ki a falakon kívüli temetőbe.  "Ne sírj!" - mondta a  gyászoló anyának, majd odalépett a koporsóhoz és így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!" Csoda történt, a halott felült és beszélni kezdett.

A kalapos emléket állított a feleségének

Kőszegen, a Szent Imre templom falánál több síremlék is van. A városi temetőből hozták át ide őket. Az egyiket közülük 1791-ben Woditzer József kalaposmester állította a feleségének, Juditnak. A sírkő alsó részén lévő kartusba az elhunyt adatait vésték, felső részen a naini ifjú feltámasztását ábrázoló dombormű látható. A többszereplős, részleteiben is kidolgozott jelenet azt a pillanatot mutatja, amikor a fiú - Jézus szavára - felül a nyitott koporsóban, A hátul álló édesanya a fiú fölé hajol, a mozdulatából látszik, hogy gyermekét készül átölelni. A rokokó keretbe foglalt relief a síremlékművészet egyik nagyon szép alkotása.

halottak napja
Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztünk néhány vasi műemléket. Jézus kilép a sziklasírból a ciszterciek síremléke Szentgotthárdon. Fotó: Orbán Róbert

 

Mi látható a ciszterci szerzetesek sírboltján?

A szentgotthárdi temetőben a ciszterci szerzetesek sírboltján a feltámadás ábrázolását látjuk. Itt Jézus lép ki a sziklasírból.  A Szentírás szerint a sírbarlang elé, ahol eltemették, követ gurítottak és őröket állítottak, nehogy a holttestet ellopják. Máté evangéliuma azt írja, hogy a követ az Úr angyala hengerítette el, s az őrök félelmükben félelmükben félhottá váltak.  Jézus feltámadását nagyon sok műalkotás megörökíti, s van ahol a katonákat is ott látjuk. Az, hogy miként reagáltak ők erre a csodára, főleg a reneszánsz kor művészeit foglalkoztatta, de a téma a későbbi korokban is elő-előkerült.  A szentgotthárdi síremlék az 1930-as években készült. Itt öt fegyveres, sisakos katonát látunk, van közöttük, aki megretten és magába roskad, van, aki érdeklődéssel figyel, s van, aki nem akar tudomást venni arról, ami történik.

A domborművet valószínűleg a Pszkovban született, s a szobrászatot Szentpéterváron elsajátító Mayer Sándor készítette. Az első világháború idején hadifogolyként került Magyarországra. Itt alapított családot majd végül Ausztráliában halt.

halottak napja
Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztünk néhány vasi műemléket. Peter Weber a feltámadt Lázárt ábrázoló faszobra. Fotó: Orbán Róbert

Halottak napja közeledtén kérdezzük: mi az a letakart fejű szobor a körmendi várudvaron?

Peter Weber Lazarus című szobra a körmendi várudvaron állt. A 2008-as faszobrász szimpózium idején készült, s a fa alkotások nem sokáig bírják. Ez a mű is a feltámadásról szól. 

  • Lázár meghalt, testét fehér gyolccsal tekerték be és eltemették. 
  • Már több napja halott volt, amikor testvérei, Márta és Mária is Jézushoz fordultak: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk". 
  • Együtt mentek el a sírhoz - közben Márta figyelmeztetett, hogy a test már bomlásnak indult - "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." 
  • Jézus bekiáltott a barlangba, ahol a holttest feküdt: "Lázár, jöjj ki!". 
  • Lázár rövidesen megjelent, a fejét kendő takarta.

Peter Weber a durván megmunkált farönkön a feltámadásnak ezt a pillanatát örökítette meg.

 

 

