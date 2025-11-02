A feltámadás ábrázolása műalkotásokon

A keresztény temetőkben gyakran találkozunk a feltámadás szimbólumaival. Ezek többnyire csak kisebb utalások, apró jelek. A sírkertet látogatók ritkán gondolkodnak el azon, hogy mit is jelent a síremlékeken, kereszteken a töviskoszorú vagy a magányos lepel. Ezek arra utalnak, hogy Krisztus feltámadt, eltávozott a sírból, s ezeket itt hagyta maga után. Az ő feltámadása mindnyájunkat reménységgel tölthet el. Mindenszentek és halottak napja közeledtén érdemes átgondolni, hogy ha a temetőkben járunk, érdemes ezekre az emlékművekre is egy pillantást vetni.

Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztünk néhány vasi műemléket. Itt: a naini ifjú feltámasztása egy kőszegi síremléken. Fotó: Orbán Róbert

Csoda történt: a halott felült a koporsóban és beszélni kezdett

Nain (vagy másként: Naim) kisváros Názáret közelében. Jézus, akit tanítványai kísértek, a település kapujában temetési menettel találkozott. Egy özvegyasszony egyetlen fiát vitték ki a falakon kívüli temetőbe. "Ne sírj!" - mondta a gyászoló anyának, majd odalépett a koporsóhoz és így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!" Csoda történt, a halott felült és beszélni kezdett.

A kalapos emléket állított a feleségének

Kőszegen, a Szent Imre templom falánál több síremlék is van. A városi temetőből hozták át ide őket. Az egyiket közülük 1791-ben Woditzer József kalaposmester állította a feleségének, Juditnak. A sírkő alsó részén lévő kartusba az elhunyt adatait vésték, felső részen a naini ifjú feltámasztását ábrázoló dombormű látható. A többszereplős, részleteiben is kidolgozott jelenet azt a pillanatot mutatja, amikor a fiú - Jézus szavára - felül a nyitott koporsóban, A hátul álló édesanya a fiú fölé hajol, a mozdulatából látszik, hogy gyermekét készül átölelni. A rokokó keretbe foglalt relief a síremlékművészet egyik nagyon szép alkotása.

Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztünk néhány vasi műemléket. Jézus kilép a sziklasírból a ciszterciek síremléke Szentgotthárdon. Fotó: Orbán Róbert

Mi látható a ciszterci szerzetesek sírboltján?

A szentgotthárdi temetőben a ciszterci szerzetesek sírboltján a feltámadás ábrázolását látjuk. Itt Jézus lép ki a sziklasírból. A Szentírás szerint a sírbarlang elé, ahol eltemették, követ gurítottak és őröket állítottak, nehogy a holttestet ellopják. Máté evangéliuma azt írja, hogy a követ az Úr angyala hengerítette el, s az őrök félelmükben félelmükben félhottá váltak. Jézus feltámadását nagyon sok műalkotás megörökíti, s van ahol a katonákat is ott látjuk. Az, hogy miként reagáltak ők erre a csodára, főleg a reneszánsz kor művészeit foglalkoztatta, de a téma a későbbi korokban is elő-előkerült. A szentgotthárdi síremlék az 1930-as években készült. Itt öt fegyveres, sisakos katonát látunk, van közöttük, aki megretten és magába roskad, van, aki érdeklődéssel figyel, s van, aki nem akar tudomást venni arról, ami történik.