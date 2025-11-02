1 órája
A feltámadás ábrázolása műalkotásokon
"A halottak reménysége a feltámadás miatt vádolnak engem" - az Apostolok cselekedeteiben Pál ezekkel a szavakkal tesz bizonyságot arról, hogy hisz a megváltásban. Mindenszentek és halottak napja közeledtén megnéztük a feltámadás néhány Vas vármegyei emlékét.
A keresztény temetőkben gyakran találkozunk a feltámadás szimbólumaival. Ezek többnyire csak kisebb utalások, apró jelek. A sírkertet látogatók ritkán gondolkodnak el azon, hogy mit is jelent a síremlékeken, kereszteken a töviskoszorú vagy a magányos lepel. Ezek arra utalnak, hogy Krisztus feltámadt, eltávozott a sírból, s ezeket itt hagyta maga után. Az ő feltámadása mindnyájunkat reménységgel tölthet el. Mindenszentek és halottak napja közeledtén érdemes átgondolni, hogy ha a temetőkben járunk, érdemes ezekre az emlékművekre is egy pillantást vetni.
Csoda történt: a halott felült a koporsóban és beszélni kezdett
Nain (vagy másként: Naim) kisváros Názáret közelében. Jézus, akit tanítványai kísértek, a település kapujában temetési menettel találkozott. Egy özvegyasszony egyetlen fiát vitték ki a falakon kívüli temetőbe. "Ne sírj!" - mondta a gyászoló anyának, majd odalépett a koporsóhoz és így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!" Csoda történt, a halott felült és beszélni kezdett.
A kalapos emléket állított a feleségének
Kőszegen, a Szent Imre templom falánál több síremlék is van. A városi temetőből hozták át ide őket. Az egyiket közülük 1791-ben Woditzer József kalaposmester állította a feleségének, Juditnak. A sírkő alsó részén lévő kartusba az elhunyt adatait vésték, felső részen a naini ifjú feltámasztását ábrázoló dombormű látható. A többszereplős, részleteiben is kidolgozott jelenet azt a pillanatot mutatja, amikor a fiú - Jézus szavára - felül a nyitott koporsóban, A hátul álló édesanya a fiú fölé hajol, a mozdulatából látszik, hogy gyermekét készül átölelni. A rokokó keretbe foglalt relief a síremlékművészet egyik nagyon szép alkotása.
Mi látható a ciszterci szerzetesek sírboltján?
A szentgotthárdi temetőben a ciszterci szerzetesek sírboltján a feltámadás ábrázolását látjuk. Itt Jézus lép ki a sziklasírból. A Szentírás szerint a sírbarlang elé, ahol eltemették, követ gurítottak és őröket állítottak, nehogy a holttestet ellopják. Máté evangéliuma azt írja, hogy a követ az Úr angyala hengerítette el, s az őrök félelmükben félelmükben félhottá váltak. Jézus feltámadását nagyon sok műalkotás megörökíti, s van ahol a katonákat is ott látjuk. Az, hogy miként reagáltak ők erre a csodára, főleg a reneszánsz kor művészeit foglalkoztatta, de a téma a későbbi korokban is elő-előkerült. A szentgotthárdi síremlék az 1930-as években készült. Itt öt fegyveres, sisakos katonát látunk, van közöttük, aki megretten és magába roskad, van, aki érdeklődéssel figyel, s van, aki nem akar tudomást venni arról, ami történik.
A domborművet valószínűleg a Pszkovban született, s a szobrászatot Szentpéterváron elsajátító Mayer Sándor készítette. Az első világháború idején hadifogolyként került Magyarországra. Itt alapított családot majd végül Ausztráliában halt.
Halottak napja közeledtén kérdezzük: mi az a letakart fejű szobor a körmendi várudvaron?
Peter Weber Lazarus című szobra a körmendi várudvaron állt. A 2008-as faszobrász szimpózium idején készült, s a fa alkotások nem sokáig bírják. Ez a mű is a feltámadásról szól.
- Lázár meghalt, testét fehér gyolccsal tekerték be és eltemették.
- Már több napja halott volt, amikor testvérei, Márta és Mária is Jézushoz fordultak: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk".
- Együtt mentek el a sírhoz - közben Márta figyelmeztetett, hogy a test már bomlásnak indult - "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos."
- Jézus bekiáltott a barlangba, ahol a holttest feküdt: "Lázár, jöjj ki!".
- Lázár rövidesen megjelent, a fejét kendő takarta.
Peter Weber a durván megmunkált farönkön a feltámadásnak ezt a pillanatát örökítette meg.