Emlékezés
Hangulatok a Jáki úti temetőből
Szombathelyen a Jáki úti temetőben egész hétvégén az emlékezésé a főszerep. Mindenszentek és halottak napján sokan kimennek a temetőbe szeretteikhez és gyertyát gyújtanak emlékükre. Fotóriporterünk ebben a meghitt hangulatban készített képeket a mécsesekkel teli temetőről.
Hangulatok a Jáki úti temetőbőlFotók: Szendi Péter
