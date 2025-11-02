november 2., vasárnap

Emlékezés

1 órája

Hangulatok a Jáki úti temetőből

Címkék#temető#hangulat#gyertya

Vaol.hu

Szombathelyen a Jáki úti temetőben egész hétvégén az emlékezésé a főszerep. Mindenszentek és halottak napján sokan kimennek a temetőbe szeretteikhez és gyertyát gyújtanak emlékükre. Fotóriporterünk ebben a meghitt hangulatban készített képeket a mécsesekkel teli temetőről.

Hangulatok a Jáki úti temetőből

Fotók: Szendi Péter

 

 

