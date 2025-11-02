Hangulatok a Jáki úti temetőből

Szombathelyen a Jáki úti temetőben egész hétvégén az emlékezésé a főszerep. Mindenszentek és halottak napján sokan kimennek a temetőbe szeretteikhez és gyertyát gyújtanak emlékükre. Fotóriporterünk ebben a meghitt hangulatban készített képeket a mécsesekkel teli temetőről.