Változás a háziorvosi rendeléseknél - több vasi települést is érint

A 9500.hu hivatalos közösségi oldalán jelent meg, hogy változás épett életben a háziorvosi rendeléseknél, amely több vasi települést is érin. A tájékoztatás szerint ideiglenesen Celldömölkön fogadják a nemeskocsi és bobai betegeket.

Mint a bejegyzésben írják, tájékoztatás jelent meg a betegeket érintő rendelési változásokról. Dr. Gájer Tatjána háziorvos értesíti pácienseit, hogy 2025. november 1-jétől külön értesítésig a nemeskocsi és bobai rendeléseket változatlan rendelési időben, de a celldömölki rendelőben tartják meg. A döntés ideiglenes jellegű, a megszokott rendelési idők továbbra is érvényben maradnak, így a betegeket csak a helyszínváltozás érinti. A háziorvos kéri a betegek megértését és türelmét az átmeneti időszakban.