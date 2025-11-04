Aranyérmes magyarok - A Fox folyó sem fogott ki a válogatott csapaton

november 4., kedd

Csapat és páros világbajnoki címet szerzett a magyar válogatott a IV. Street Fishing Horgász Világbajnokságon. A horgászversenyt az Amerikai Egyesült Államokban, a Wisconsin államban lévő Green Bay városában, a Fox folyón rendezték meg.

Vaol.hu

A Fox River halban gazdag, széles, lassan áramló víz, rengeteg, a ragadozóhalak számára kedvező búvóhellyel. Az Európában nem megtalálható halfajok megismerése nem volt könnyen megoldható feladat. A magyar csapat a horgászverseny első fordulója után szinte holtversenyben a második helyen állt, de a második fordulóban nagyot hajrázott, így átvette a vezetést, és 9 ponttal megnyerték első csapatvilágbajnoki címüket. Románia az ezüstérmet szerezte meg (11 pont), a bronzérmes Franciaország válogatottja lett (19 pont) - számolt be oldalán a MOHOSZ.

Horgászverseny a Fox folyón: ők képviselték Magyarországot

A páros versenyben két magyar duó is a dobogóra állhatott. Világbajnok az Antal Gábor – Fürtös Attilakettős (4 pont). Az ezüstérmet a román Kerekes Attila – Toi George szerezte meg (4 pont), a bronzérmet pedig az 5 pontot szerző Gégény Viktor – Kemecsei Zoltán János szintén magyar páros nyakába akasztották.   

A magyar nemzeti válogatott tagjai: Bosánszky Péter szövetségi kapitány, Rigó Alex másodkapitány, Antal Gábor, Fürtös Attila, Gégény Viktor, Kemecsei Zoltán János, Nagy András Ferenc, Nagy Tamás versenyzők. 

