Ingyen koszorúkat osztogatnak az egyik vasi településen

Az interneten bukkantunk rá egy végtelenül kedves gesztusra. A Nárai virágbolt koszorúkat rakott ki az utcára, amiket ingyen el lehet vinni, akinek szüksége van rá.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a nagy rohanásban sokan az utolsó pillanatra hagyták a vásárlást és ezért nagy tömegek voltak a bevásárlóközpontokban, illetve a piacon is. Még az utolsó percekben is nagy keletje volt a koszorúknak, gyertyáknak sírdíszeknek. De szerencsére mindig van, aki segít, ha így is lecsúsztál a sírdíszekről, jelen esetben ez a kedves hölgy. Ha te sem vettél még koszorút, itt a lehetőség, hogy ingyen beszerezd!