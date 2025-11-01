november 1., szombat

Szép gesztus

53 perce

Ingyen koszorúkat osztogatnak az egyik vasi településen

Te is ingyen beszerezheted az utolsó pillanatban a koszorút a sírokra. Mutatjuk, hova menj ehhez.

Az interneten bukkantunk rá egy végtelenül kedves gesztusra. A Nárai virágbolt koszorúkat rakott ki az utcára, amiket ingyen el lehet vinni, akinek szüksége van rá. 

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a nagy rohanásban sokan az utolsó pillanatra hagyták a vásárlást és ezért nagy tömegek voltak a bevásárlóközpontokban, illetve a piacon is. Még az utolsó percekben is nagy keletje volt a koszorúknak, gyertyáknak sírdíszeknek. De szerencsére mindig van, aki segít, ha így is lecsúsztál a sírdíszekről, jelen esetben ez a kedves hölgy. Ha te sem vettél még koszorút, itt a lehetőség, hogy ingyen beszerezd!

