november 1., szombat

Marianna névnap

Befelé fordulás és emlékezés

1 órája

Így készülünk az emlékezésre - Sok képet hoztunk a szombathelyi Jáki úti temetőből

Címkék#szombathely#temető#koszorú

Vaol.hu

Mindenszentek és halottak napja közeledtével egyre többen látogatnak ki a temetőkbe elhunyt szeretteik tiszteletére, emlékére. Már pénteken nagy forgalom volt Szombathelyen a Jáki úti temetőnél, sokan ekkor vitték ki a koszorúkat és gyújtottak gyertyát. Fotós kollégánk megörökítette a készülődés és ráhangolódás nyüzsgő pillanatait.

Temetőjárás a Jáki úti temetőben

Fotók: Unger Tamás

 

