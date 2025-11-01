Befelé fordulás és emlékezés
Így készülünk az emlékezésre - Sok képet hoztunk a szombathelyi Jáki úti temetőből
Mindenszentek és halottak napja közeledtével egyre többen látogatnak ki a temetőkbe elhunyt szeretteik tiszteletére, emlékére. Már pénteken nagy forgalom volt Szombathelyen a Jáki úti temetőnél, sokan ekkor vitték ki a koszorúkat és gyújtottak gyertyát. Fotós kollégánk megörökítette a készülődés és ráhangolódás nyüzsgő pillanatait.
Temetőjárás a Jáki úti temetőbenFotók: Unger Tamás
