Karácsonyra hangolódva

22 perce

Felrakták a karácsonyi fényeket az egyik szombathelyi áruháznál

Címkék#karácsony#áruház#dísz

Nem káprázik a szemünk, tényleg elkezdték felrakni a karácsonyi fényeket.

Vaol.hu

Mindenszentek után nem hagytak sok időt az áthangolódásra, November kezdetével ugyanis egyből elkezdték felrakni a karácsonyi fényeket Szombathelyen a ZONE Bevásárlóparknál. Egyik olvasónk hívta fel figyelmünket a korai díszítésre, amit már egy helyen megkezdtek, így valószínűleg hamarosan máshol is feltűnnek majd az ünnepi dekorációk. Igaz hogy az Adventi időszak majd csak November végén kezdődik el, de úgy látszik sosem lehet elég korán kezdeni a ráhangolódást.

Forrás: Olvasónk
Forrás: Olvasónk

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
