Autósok figyelem! Katonai konvojra kell számítani a 8-as főúton

Vaol.hu

Technikai eszközök átcsoportosítását végzi a héten a MH Klapka György 1. Páncélosdandár - erről a közösségi oldalon tájékoztattak. Ez azt jelenti, hogy a hét folyamán több napon is katonai járművekre kell majd számítani az utakon. A tájékoztatás szerint az útvonal: Tata, laktanya-Tata-Gánt-Zámoly-Székesfehérvár-8 sz út-83 sz. út-MH Központi Gyakorló- és Lőtér (Újmajor-tábor, Camp Croft)

A hét folyamán több napon is katonai járművekre kell majd számítani az utakon
Forrás: MW/archív

A hét több napján is találkozhatunk majd katonai járművekkel út közben, november 6-án, csütörtökön 11.30 és 18 óra között, november 8-án, szombaton 9 óra és 18 óra között, valamint november 9-én, vasárnap 9 óra és 18 óra között. A közösségi oldalon kérik, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Azok mérete és sebessége, valamint a konvojok haladási módja eltérhet a mindennapi közlekedésben megszokottaktól.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát - zárják.

