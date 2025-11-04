Kéknyelv betegség a határ közelében, már Burgenlandban is jelentettek eseteket

Közép- és Dél-Burgenlandban eddig nyolc kéknyelv betegség esetet jelentettek. Ez egy bejelentési kötelezettség alá tartozó vírusos betegség, amely szarvasmarhákat, juhokat és kecskéket érint. A kéknyelv betegséget szúnyogok által hordozott vírusok terjesztik. A legutóbbi esetet Burgenlandban október 20-án jelentették - írja a burgenland.orf.at.

A madárinfluenza mellett a burgenlandi gazdákat jelenleg a kéknyelv betegség is aggasztja

Forrás: ORF

- A kéknyelv betegség nem olyan drámai mértékű, mint a nemrégiben hazánkban előfordult száj- és körömfájás, ahol a terjedését meg lehetett akadályozni, mert az drámai következményekkel járt. A kéknyelv betegség esetében, ha egy állat beteg, elkülönítik, mert felépülhet. Ez azt jelenti, hogy nem kell az egész állományt levágni – mondta Nikolaus Berlakovich, a Mezőgazdasági Kamara elnöke.

Létezik oltás a kéknyelv betegség ellen, amelyet az ausztriai állam anyagilag támogat

Nikolaus Berlakovich szerint a beoltott állatok egészségesek maradnak. Az AGES (Osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség) szerint a kéknyelv betegség okozta halálozási arány általában alacsony, a juhok kivételével, és a vírustörzstől is függ. Nincs kockázata annak, hogy a kéknyelv betegség húson vagy tejen keresztül terjedjen, illetve hogy az megfertőződjön. Az emberek számára nincs fertőzésveszély.