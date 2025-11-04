november 4., kedd

Kormányzati támogatással valósulhat meg a SZKKA első saját sportcsarnoka

"Örömmel tájékoztatjuk szurkolóinkat és partnereinket, hogy a Honvédelmi Minisztérium 4,2 milliárd forint állami támogatást biztosít a Szombathelyi Kézilabda Akadémia új sportcsarnokának megvalósítására a 2025–2030 közötti időszakban. A beruházás a Kormány 1308/2024. (X.9.) határozata alapján, a 2035-ig tartó állami építési keretprogram részeként valósul meg" - közölte Szombathelyi Kézilabda Akadémia közleményénben.

A projekt előkészítése 2025-ben indulhat, a cél, hogy a sportcsarnok 2030 végéig elkészüljön. Az új, többfunkciós létesítmény korszerű otthont biztosít majd az akadémiai kézilabda képzésnek, versenyeknek és közösségi eseményeknek, hozzájárulva Szombathely és a régió kézilabda-életének fejlődéséhez.

"Köszönjük Magyarország Kormányának és a Honvédelmi Minisztériumnak a támogatását, amely lehetővé teszi, hogy utánpótlásunk modern, nemzetközi színvonalú környezetben fejlődhessen tovább" - zárul a közlemény.

 

