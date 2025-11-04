Városnaptól adventig – Sok-sok program várja a kimozdulni vágyókat Kőszegen novemberben

november 4., kedd

Kedden egy történelmi musical a szabadságharc idejébe repít minket, szerdán helyére kerül a Jézus Szíve Templom megújult keresztje, csütörtökön a történelmét és hagyományait ünnepli Kőszeg a Királyi városnapon, péntektől két hónapig a Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, Bukta Imre festményeiből láthatunk kiállítást. Még aznap háromnapos gasztro- és zenei élmény kezdődik a Fő téren. S ez még csak az ízelítő. A novemberi kőszegi programokról – adventi kitekintővel – hétfőn a Jurisics-várban a szervezőktől, intézmény- és civilszervezet-vezetőktől tudhattunk meg részleteket.

Tóth Katalin

Ebben a hónapban is rengeteg kulturális és szabadidős program várja a kimozdulni vágyókat a történelmi kisvárosban. Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója kezdte a novemberi kőszegi programok ismertetését. 

novemberi kőszegi programokat ismertető sajtótájékoztató
Dr. Lőrincz Zoltán, Básthy Béla, Horváthné Tóth Adrienn, Gelencsér Ildikó és Pócza Zoltán a novemberi kőszegi programokat ismertető sajtótájékoztatón. 
Fotó: Kámán Zoltán

Kőszegi programok novemberben

November 4-én, kedden 19 órakor a vár lovagtermében Klapka – történelmi musical – az előadás a Petőfi Kulturális Programban valósul meg. November 5-én, szerdán 15 órakor ünnepélyesen visszahelyezik a Jézus Szíve Templom megújult keresztjét. A keresztet Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök áldja meg. November 8-án, szombaton a Lovagteremben Horvát napot rendez a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Ugyancsak szombaton 17 órakor a Hotel Írottkőben Palcsó Juliannának, a Csók István Művészkör Egyesület elnökének RESTANCIA címmel nyílik kiállítása. Aznap 19 órától Poncichter Borozó Folkkocsma Kőszegen a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel. 

Két éve beléptek a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programba – erről is beszélt az igazgató. A program 7-11. évfolyamos diákoknak ad élményalapú tananyag-feldolgozási lehetőséget történelmi emlékhelyeken. A diákok személyesen, a helyszínen, így Kőszegen a városban és a Jurisics-várban szerezhetnek tapasztalatokat a magyar nemzeti és történelmi emlékekről. A vár ősszel iskolás csoportok látogatásától hangos.

Pócza Zoltán az idén induló Advent Vár rendezvényükről is szólt: advent 1. hétvégéjén három kőszegi civil kulturális egyesület – Kőszeg Város Fúvószenekara, a Concordia-Barátság Énekegyesület és a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – közreműködésével szerveznek „jótékonysági adventi vásárt és kulturális hangulatkeltést” forralt borral, ételekkel, süteménnyel, színpadi programokkal. A négy éve működő Mézeskalács szakkör kézműves foglalkozást tart gyermekeknek, felnőtteknek – az adventi hangolódás jegyében. S ha már advent: november 21-én, pénteken 17.30-kor a Bakos Virágudvarban: Advent a Natúrparkban kézműves kiállítás és vásár nyílik.

November 2. hetében folytatódik a hagyományos gyermekszínházi bérlet sorozat. Gelencsér Ildikó igazgatóhelyettes érkezett a részletekkel: november 11-én a A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkcióját – Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) – mutatják be. Decemberben egy erdélyi betlehemes játékot látnak majd a gyerekek. 

– A Királyi városnapon saját magunknak is közelebb hozzuk a saját értékeinket – fogalmazta meg Básthy Béla polgármester, aki a város ünnepnapjáról, november 6-ról beszélt. Délelőtt a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezvénytermében az „IDŐFÜRKÉSZ” műveltségi diákvetélkedő országos döntőjét rendezik. Délután Kőszeg jelenlegi nagyjait ünnepli elismerő oklevelek, kitüntetések átadásával. 17 órakor Heitler András restaurátor tart előadást A kőszegi Szent Jakab templom déli mellékhajójában lévő középkori falképek újra restaurálása címmel. A Királyi városnaphoz kapcsolódóan november 7-én, pénteken 18 órától a Városi Könyvtár előadótermében a Kitüntetett kőszegi polgárok sorozatban a Kőszegi Polgári Kaszinó szervezésében Csiki István elnök beszélget Kőszeg Életműdíjasával, Bakos György népművelő, kertész, fúvószenésszel. 

Bukta Imre kiállítás, libacomb és borbál

Két hónapon keresztül egy igazán nívós kiállításnak ad helyet a vár: Bukta Imre kiállítása november 7-én, pénteken, 17 órakor nyílik a Lovagteremben. Személyes, párbeszédes megnyitó várható dr. Lőrincz Zoltán, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke és Bukta Imre között. 

Ízek, zenék, hangulat, november 7–9. között: Töltött Káposzta, Libacomb és Forralt Bor Fesztivál és Kézműves Vásár a Fő téren – ezt is ajánlották a sajtótájékoztatón. 

Horváthné Tóth Adrienn, a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete elnöke november 15-i borbáljukba hívott: az idei a 20. alkalom, az este folyamán a bálozók kiválaszthatják az est borát. Regős-Foki Veronika színész, énekesnő lesz a bál díszvendége – ő készül meglepetésműsorral éjfélkor. Várják a bálozni vágyókat.

Itt minden programot megtalál: https://koszeg.hu/hu/aktualis/naptar/

A programokról részletesen:

2025. november – VÁROSNAPTÓL ADVENTIG

november 4. 19.00 Jurisics vár lovagterme Klapka – történelmi musical. A Petőfi Kulturális Programban megvalósuló előadás.

Jókai Mór regénye alapján a szövegkönyvet és a dalszövegeket írta: VIZELI CSABA; zeneszerző: MÁSIK LEHEL, MEDVECZKY SZABOLCS; hangszerelés és további zenék: PÉCSVÁRADI ZOLTÁN

A történelmi musical a 19. századba, a szabadságharc idejére röpít minket. A mű főszereplői a Baradlay család tagjai. A császárpárti Baradlay Kázmér özvegye, szembe szegülve férje végakaratával, jó magyarnak, boldog embernek szeretné látni a fiait. Hazahívja legidősebb fiát, Ödönt Pétervárról, Richardot és Jenőt Bécsből. Kitört a forradalom. A forradalmár lelkületű Baradlayné biztatására fiai apjuk végakarata ellenére, 1848 ügye mellé állnak. A leggyengébbnek tűnő, fényes pálya előtt álló Jenő a szabadságharc leverése után az életét is feláldozza bátyjaiért. A műben – ahogyan a valós életben is – a hazaszeretet, a testvéri és szülői önfeláldozás és a becsület mellett az árulás, az erkölcstelenség, a bosszú irányítja az embereket és a történelmet egyaránt.

Alkotók:

vívás, verekedés: GYÖNGYÖSI TAMÁS

koreográfus: SÁNDOR DÁVID

rendező: VIZELI CSABA

Az előadás a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő támogatásával jött létre a Magyarock Dalszínház és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház koprodukciójában.

November 5., szerda A Jézus Szíve Templom megújult keresztjének visszahelyezésére kerül sor ünnepélyes keretek között 15 órakor. A keresztet megáldja Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök. 

november 6. Királyi Városnap rendezvényei 9.00 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezvényterme „IDŐFÜRKÉSZ” országos döntő, műveltségi diákvetélkedő a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezésében

10.00 Bersek-iskola Szálinger Balázs: Jurisics, Kőszeg kapitánya – a Kőszegi Várszínház tantermi előadása

13.30 TEMETŐ

KOSZORÚZÁS A KŐSZEGI DÍSZPOLGÁROK SÍRJAINÁL

Kincs István, Székely László, Chernel Kálmán, Hauer Tamás, Kristóf Ágota, Jenkei Ede, dr. Gyöngyös Endre, Soproni Zoltán, Lóránt Gyula

15.00 JURISICS VÁR LOVAGTERME ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

  • „JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” DÍJAK ÉS 
  • POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVELEK ÁTADÁSA

17.00 JURISICS VÁR LOVAGTERME ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Heitler András restaurátor előadása A kőszegi Szent Jakab templom déli mellékhajójában lévő középkori falképek újra restaurálása 

VÁROSI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA 

kapcsolódó esemény: november 7. 18.00 Városi Könyvtár előadóterme Kitüntetett kőszegi polgárok – Kőszegi Polgári Kaszinó előadása Beszélgetés Bakos Györggyel

november 7. 17.00 Jurisics vár lovagterme Bukta Imre kiállításmegnyitója

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház és a Kőszegi Művészeti Egyesület szeretettel meghívja Önt Bukta Imre kiállításának megnyitójára 2025. november 7-én, pénteken, 17.00 órára a Jurisics vár lovagtermébe. Köszöntőt mond Básthy Béla polgármester és Pócza Zoltán igazgató. A párbeszédes megnyitóban közreműködik Dr Lőrincz Zoltán és Bukta Imre.

Kurátorok: Dr. Lőrincz Zoltán és Pócza Zoltán; Közreműködnek: Kőszegi Vonósok. Megtekinthető: 2026. január 11-ig, hétfő kivételével naponta 10.00 és 17.00 óra között.

november 7-9. Fő tér Kőszegi Töltött Káposzta-, Forralt Bor- és Libacombfesztivál

november 8. Jurisics vár lovagterme Horvát Nap – a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye

november 8. 17.00 Hotel Írottkő Palcsó Julianna RESTANCIA című kiállításának megnyitója

november 8. 19.00 Poncichter Borozó Folkkocsma Kőszegen – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes

november 11. 10.00 és 13.30 Gyermekszínházi bérlet előadása Mesebolt Bábszínház – Kicsibácsi és Kicsinéni

november 14-15. Városi Könyvtár Rajzfilmünnep vetítések és kézműves foglalkozás

november 15. 16.00 Jurisics vár KÖSZHÁZ Rajzfilmünnep vetítés SHAUN, A BÁRÁNY ÉS A FARMONKÍVÜLI

november 15. Vasi Természetvédelmi Konferencia 2025 a természetvédelmi látogatóközpontban

november 15. Jurisics vár lovagterme 20. Borbál

november 20. 17.00 Városi Könyvtár őszi szabadegyetem – Lőcsei Péter „Tudnál-e, Flóra annyira szeretni…”

november 21. Bakos Virágudvar Advent a Natúrparkban kézműves kiállítás és vásár

november 26. Baba-Mama Játszóház a Városi Könyvtárban

november 27. 17.00 Városi Könyvtár Klebelsberg Kuno és a magyar kulturális politika Dr. habil. Ujváry Gábor előadása

November 29.- 30. Jurisics vár – ADVENT-VÁR

Jótékonysági Adventi Vásár és kulturális hangulatkeltés Kőszeg Város Fúvószenekara, a Concordia-Barátság Énekegyesület és a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes közösségeivel, hagyományteremtő szándékkal. Étel-Ital műsorok a belső várudvarban, kézműves vásár és bemutató a lovagteremben.

November 30. 17.30 Adventi Gyertyagyújtás a Jurisics téri városi adventi koszorún

A Jurisics Vár ilyenkor ősszel iskolás csoportok látogatásától hangos. Immár az ország bármely területéről érkező diákcsoport ingyen utazhat a történelmi emlékhely minősítésű intézménybe akár vonaton, akár buszon. Ehhez csupán egy igazolást kell kérni a látogatásról előzetesen, majd azt eljuttatni az közösségi utaztatókhoz. E mellett a Kréta programon keresztül lehet jelentkezni a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program (NEP) révén ingyenes látogatásra a 7-11. évfolyamos diákoknak. A Nemzeti Örökség Intézete a NEP-et azért hozta létre, hogy lehetőséget nyújtson a köznevelésben tanuló diákok számára Magyarország nemzeti- és történelmi emlékhelyeinek megismerésére. A program előzetes felkészítő órát, kirándulást a Jurisics várba (előadás, játékos kvíz, filmvetítés) és feldolgozó órát tartalmaz. Az idei ősztől pedig a Nemzeti Örökség Intézetén keresztül a Honvédelmi Minisztérium a Honvéd Kadét Programban szintén küld diákokat tanintézeteiből. 


 


 


 


 


 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
