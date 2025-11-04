Városnaptól adventig – Sok-sok program várja a kimozdulni vágyókat Kőszegen novemberben

Ebben a hónapban is rengeteg kulturális és szabadidős program várja a kimozdulni vágyókat a történelmi kisvárosban. Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója kezdte a novemberi kőszegi programok ismertetését.

Dr. Lőrincz Zoltán, Básthy Béla, Horváthné Tóth Adrienn, Gelencsér Ildikó és Pócza Zoltán a novemberi kőszegi programokat ismertető sajtótájékoztatón.

Fotó: Kámán Zoltán

Kőszegi programok novemberben

November 4-én, kedden 19 órakor a vár lovagtermében Klapka – történelmi musical – az előadás a Petőfi Kulturális Programban valósul meg. November 5-én, szerdán 15 órakor ünnepélyesen visszahelyezik a Jézus Szíve Templom megújult keresztjét. A keresztet Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök áldja meg. November 8-án, szombaton a Lovagteremben Horvát napot rendez a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Ugyancsak szombaton 17 órakor a Hotel Írottkőben Palcsó Juliannának, a Csók István Művészkör Egyesület elnökének RESTANCIA címmel nyílik kiállítása. Aznap 19 órától Poncichter Borozó Folkkocsma Kőszegen a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel.

Két éve beléptek a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programba – erről is beszélt az igazgató. A program 7-11. évfolyamos diákoknak ad élményalapú tananyag-feldolgozási lehetőséget történelmi emlékhelyeken. A diákok személyesen, a helyszínen, így Kőszegen a városban és a Jurisics-várban szerezhetnek tapasztalatokat a magyar nemzeti és történelmi emlékekről. A vár ősszel iskolás csoportok látogatásától hangos.

Pócza Zoltán az idén induló Advent Vár rendezvényükről is szólt: advent 1. hétvégéjén három kőszegi civil kulturális egyesület – Kőszeg Város Fúvószenekara, a Concordia-Barátság Énekegyesület és a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – közreműködésével szerveznek „jótékonysági adventi vásárt és kulturális hangulatkeltést” forralt borral, ételekkel, süteménnyel, színpadi programokkal. A négy éve működő Mézeskalács szakkör kézműves foglalkozást tart gyermekeknek, felnőtteknek – az adventi hangolódás jegyében. S ha már advent: november 21-én, pénteken 17.30-kor a Bakos Virágudvarban: Advent a Natúrparkban kézműves kiállítás és vásár nyílik.

November 2. hetében folytatódik a hagyományos gyermekszínházi bérlet sorozat. Gelencsér Ildikó igazgatóhelyettes érkezett a részletekkel: november 11-én a A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkcióját – Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) – mutatják be. Decemberben egy erdélyi betlehemes játékot látnak majd a gyerekek.