1 órája
Köszöntünk titeket Nara, Benedek, !Anna, Lilla! Mutatjuk, kik születtek Szombathelyen
Major Dániel és Gombkötő Barbara leánya: Boglárka,
Róka Dávid és Simon Janka fia: Benedek,
Géczi Balázs és Németh Kitti leánya: Nara,
Parti Ádám és Sztojka Cintia Anna leánya: Léna,
Szakály Bence és Tancsics Dóra fia: Flórián,
Nagy Roland és Péteri Georgina leánya: Johanna,
Csonka Márk József és Kovács Hajnalka leánya: Nara Léna,
Páli Ákos és Horváth Klaudia fia: Zsombor,
Kuglics Martin Márk és Horváth Vanessza Ágnes fia: Marcell,
Csizmazia Bálint és Mösenbacher Rebeka Melissza leánya: Anna,
Ősze Márton és Márkus Ágnes leánya: Lilla,
Szücs Péter és Hergovits Dzsenifer leánya: Lilla,
Kiszely Ádám és Kopácsi Veronika leánya: Kamilla,
Birinyi János és Soproni Krisztina Melitta fia: Ákos,
Vavra Péter és Pál Veronika leánya: Júlia,
Nádudvari Gergely és Tóth Ágnes Anna fia: Mihály,
Pandur Dávid Balázs és Radics Renáta leánya: Milla Bella,
Csercsics Milán István és Saly Nikoletta leánya: Linett,
Varga Zoltán és Németh Nóra leánya: Vivien,
Kámán Dávid és Illés Kitti fia: Marcell,
Hlinyánszky Gábor és Kustos Dominika fia: Nándor,
Veres Sándor és Nagy Krisztina Mónika leánya: Hanna,
Molnár Szabolcs és Horváth Timea leánya Anabell,
Varga Tamás István és Rácz Edina leánya: Panna,
Rásó Erik és Szűcs Zsuzsanna Hajnalka fia: Marcell,
Varga Ádám Jenő és Horváth Júlia Rita fia: Rupert,
Horváth Krisztián és Sulyok Hajnalka leánya: Melani,
Molnár Levente és Kiss Bettina leánya: Léna,
Tóth András Antal és Tóth Eszter fia: Bence Zoltán,
Balázs Péter és Kneitz Klaudia leánya: Elena,
Gulyás Tibor és Nagy Kitti fia: Máté,
Varga Győző László és Reseterits Enikő leánya: Abigél,
Tamás Ádám és Tóth Viktória fia: Levente,
Zuggó Patrik és Kalmár Adrienn leánya: Aira.