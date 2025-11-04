november 4., kedd

Károly névnap

Anyakönyvi hír

Köszöntünk titeket Nara, Benedek, !Anna, Lilla! Mutatjuk, kik születtek Szombathelyen

Major Dániel és Gombkötő Barbara leánya: Boglárka,

Róka Dávid és Simon Janka fia: Benedek,

Géczi Balázs és Németh Kitti leánya: Nara, 

Parti Ádám és Sztojka Cintia Anna leánya: Léna, 

Szakály Bence és Tancsics Dóra fia: Flórián, 

Nagy Roland és Péteri Georgina leánya: Johanna, 

Csonka Márk József és Kovács Hajnalka leánya: Nara Léna, 

Páli Ákos és Horváth Klaudia fia: Zsombor, 

Kuglics Martin Márk és Horváth Vanessza Ágnes fia: Marcell, 

Csizmazia Bálint és Mösenbacher Rebeka Melissza leánya: Anna, 

Ősze Márton és Márkus Ágnes leánya: Lilla, 

Szücs Péter és Hergovits Dzsenifer leánya: Lilla, 

Kiszely Ádám és Kopácsi Veronika leánya: Kamilla, 

Birinyi János és Soproni Krisztina Melitta fia: Ákos, 

Vavra Péter és Pál Veronika leánya: Júlia, 

Nádudvari Gergely és Tóth Ágnes Anna fia: Mihály, 

Pandur Dávid Balázs és Radics Renáta leánya: Milla Bella, 

Csercsics Milán István és Saly Nikoletta leánya: Linett, 

Varga Zoltán és Németh Nóra leánya: Vivien, 

Kámán Dávid és Illés Kitti fia: Marcell, 

Hlinyánszky Gábor és Kustos Dominika fia: Nándor, 

Veres Sándor és Nagy Krisztina Mónika leánya: Hanna, 

Molnár Szabolcs és Horváth Timea leánya Anabell, 

Varga Tamás István és Rácz Edina leánya: Panna, 

Rásó Erik és Szűcs Zsuzsanna Hajnalka fia: Marcell, 

Varga Ádám Jenő és Horváth Júlia Rita fia: Rupert, 

Horváth Krisztián és Sulyok Hajnalka leánya: Melani, 

Molnár Levente és Kiss Bettina leánya: Léna, 

Tóth András Antal és Tóth Eszter fia: Bence Zoltán, 

Balázs Péter és Kneitz Klaudia leánya: Elena, 

Gulyás Tibor és Nagy Kitti fia: Máté, 

Varga Győző László és Reseterits Enikő leánya: Abigél, 

Tamás Ádám és Tóth Viktória fia: Levente, 

Zuggó Patrik és Kalmár Adrienn leánya: Aira.

