Kötelező biztosítás: az autósok többsége évente tízezreket hagy veszni

A magyar autósok többsége ugyan árérzékenynek tartja magát (gondoljunk csak a pár forintos üzemanyagár csökkenés bejelentése után is menetrendszerűen megnövekedő forgalomra a benzinkutakon), mégis meglepően kevesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a kedvezőbb ár reményében, kötelező biztosításukat átkössék – derül ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos, 1000 fő megkérdezésével végzett kutatásból – írta meg a holtankoljak.hu.

Kötelező biztosítás: amíg mindenkinek január 1-én volt az évforduló, háromszor annyian váltottak biztosítót Forrás: pexels

A felmérés szerint az autósok kétharmada még soha nem cserélt biztosítót, miközben a többség már 6–7 éve ugyanannál a társaságnál fizeti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb). Ez a passzivitás különösen annak fényében meglepő, hogy a megkérdezettek átlagosan 5 százalékos díjemelkedésre számítanak a következő évfordulón.

A kutatás szerint a magyar autósok körében a kgfb-t sokan „szükséges rosszként” kezelik. Bár fontos számukra az ár és az egyszerű ügyintézés, a többség nem foglalkozik szerződése felülvizsgálatával. Most, novemberben a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói válthatnak biztosítást, amely januártól lép életbe. A kampány összesen körülbelül 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személyautót érint. Az év végi váltási időszakban 70-80 ezer szerződésváltásra számítanak a szakértők. A 2010 előtti időszakban, amikor minden szerződés évfordulója január 1-jére esett, az autósok 50–60 százaléka élt a váltás lehetőségével a novemberi kampányidőszakban. Azóta azonban – mióta az évforduló az autó vásárlásának dátumához igazodik – ez az arány 15–20 százalékra esett vissza. Ennek következtében sokan az elérhetőnél jóval drágább szerződésben maradnak, holott évente akár tízezreket is megtakaríthatnának.

A válaszadók háromnegyede egy kedvezőbb díj miatt váltana, és már évi 5000 forintos megtakarítás is sokakat ösztönözne. Emellett az egyszerű online ügyintézés (32%), a gyors díjszámítás (30%) és a személyre szabott kedvezmények (26%) is fontos szempontok. Azok, akik egyszer már váltottak biztosítót, később jóval magabiztosabban teszik meg újra – átlagosan háromszor váltottak jelenlegi autójuk esetében. Minden autósnak érdemes évente áttekintenie biztosítási díját és kedvezményeit, mert a piacon elérhető ajánlatok között akár tízezres különbségek is lehetnek.