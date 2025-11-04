39 perce
Kötelező biztosítás: az autósok többsége évente tízezreket hagy veszni
Kiderült, hiába spórolhatnának rengeteget, a többség még sohasem váltott biztosítót. A legtöbb autós évek óta ugyanott fizeti be a kötelező biztosítását ahol 6-7 éve mindig.
A magyar autósok többsége ugyan árérzékenynek tartja magát (gondoljunk csak a pár forintos üzemanyagár csökkenés bejelentése után is menetrendszerűen megnövekedő forgalomra a benzinkutakon), mégis meglepően kevesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a kedvezőbb ár reményében, kötelező biztosításukat átkössék – derül ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos, 1000 fő megkérdezésével végzett kutatásból – írta meg a holtankoljak.hu.
A felmérés szerint az autósok kétharmada még soha nem cserélt biztosítót, miközben a többség már 6–7 éve ugyanannál a társaságnál fizeti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb). Ez a passzivitás különösen annak fényében meglepő, hogy a megkérdezettek átlagosan 5 százalékos díjemelkedésre számítanak a következő évfordulón.
A kutatás szerint a magyar autósok körében a kgfb-t sokan „szükséges rosszként” kezelik. Bár fontos számukra az ár és az egyszerű ügyintézés, a többség nem foglalkozik szerződése felülvizsgálatával. Most, novemberben a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói válthatnak biztosítást, amely januártól lép életbe. A kampány összesen körülbelül 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személyautót érint. Az év végi váltási időszakban 70-80 ezer szerződésváltásra számítanak a szakértők. A 2010 előtti időszakban, amikor minden szerződés évfordulója január 1-jére esett, az autósok 50–60 százaléka élt a váltás lehetőségével a novemberi kampányidőszakban. Azóta azonban – mióta az évforduló az autó vásárlásának dátumához igazodik – ez az arány 15–20 százalékra esett vissza. Ennek következtében sokan az elérhetőnél jóval drágább szerződésben maradnak, holott évente akár tízezreket is megtakaríthatnának.
A válaszadók háromnegyede egy kedvezőbb díj miatt váltana, és már évi 5000 forintos megtakarítás is sokakat ösztönözne. Emellett az egyszerű online ügyintézés (32%), a gyors díjszámítás (30%) és a személyre szabott kedvezmények (26%) is fontos szempontok. Azok, akik egyszer már váltottak biztosítót, később jóval magabiztosabban teszik meg újra – átlagosan háromszor váltottak jelenlegi autójuk esetében. Minden autósnak érdemes évente áttekintenie biztosítási díját és kedvezményeit, mert a piacon elérhető ajánlatok között akár tízezres különbségek is lehetnek.
Kötelező biztosítás: a díj nagymértékben függ a gépjármű teljesítményétől
- A biztosítók ajánlatain kívül (például, hogy mire adnak extra kedvezményeket), a kgfb díja nagymértékben függ a jármű típusától, teljesítményétől, valamint az egyéni kockázati tényezőtől (bonus-malus besorolás). 2025-ben a motorok éves díja: 15-35 ezer, a személyautóké: 45-90 ezer, míg a teherautóké: 80-160 ezer forint között mozog. A díjat nem érdemes megspórolni, mert ha kiderül, komoly büntetés jár érte, a fedezet nélküli napokat utólag bevasalja a biztosító, ahogyan az újrakötésért is díjat számítanak fel, baleset esetén pedig az okozott kár teljes egészében a vétkes sofőrt terheli.
- A kgfb felmondása évente csak egyszer lehetséges a szerződéskötés évfordulóján, a biztosító ettől a naptól kezdődően vállal kockázatot. A felmondást írásban kell benyújtani és azt legkésőbb az évfordulót megelőző 30 nappal kell elküldeni a biztosítónak. Az évfordulót a biztosító éves értesítőjéből vagy a biztosítási kötvényből lehet megtudni.
Kötelező biztosítás nélkül
Idén nyáron írtunk egy szombathelyi balesetről, ahol egy 26 éves BMW száguldott a belvárosban kötelező biztosítás nélkül. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett az autókban.
A kötelező biztosítás nélkül okozott baleset után nem csak komoly büntetéssel kell számolnia a felelőtlen autósnak, de a másik járműben okozott károkat és az esetleges kapcsolódó kártérítéseket is neki kell megtéríteni "saját zsebből". Ez akár több millió forintos tétel is lehet.