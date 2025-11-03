Vas vármegye is része a Közösségi Szőttesnek

- A Közösségi Szőttes egy országos rendezvénysorozat, és ez a velemi most már a tizenkettedik. Milyen céllal szervezik egész Magyarországot beszőve ezeket az alkalmakat?

Both Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját a Közösségi Szőttes Konferencián tartott előadása után kérdeztük. Fotó: Szendi Péter

- A Hagyományok Házának egy hatalmas hálózata épült 2017 óta, ennek egyik legfontosabb célja, hogy a népművészeti közösségekkel próbáljon valamilyen kapcsolatot tartani. A hálózat alapvetően azt jelenti, hogy ha nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, hogy találkozzunk egymással, beszéljünk a problémákról, beszéljünk a jó gyakorlatokról, és egymást segítsük, inspiráljuk. Amikor ezek a beszélgetések megvannak, akkor minden évben újra és újra lehet gondolni, tehát látjuk, mik a típusproblémák egyik vármegyében, másik vármegyében a közösségeknél. A következő éveknél egyre jobban ezeket tudjuk kezelni, és egyre inkább tematizálni tudjuk ezeket a helyzeteket. A Hagyományok Házának - Kárpát-medence szintű intézményként - van arra lehetősége, hogy a finanszírozásban tudjon módosítani, jógyakorlatokat, képzéseket hozzon létre, ha azt látjuk, hogy tudunk választ adni ezekre a típusos problémákra. De mi önmagunkban kevesek vagyunk, ha a hálózaton keresztül nem áramoltatunk információt.

- Vas vármegyében milyen típusos problémák látszanak?

- Ezeket pont most fogjuk megbeszélni itt Velemben. Itt sokkal hitelesebb az, amit a helyi emberek tudnak mondani. Hogy milyen típusú kézműves kihívások vannak az anyaggal kapcsolatban, a kézművesek környezetével és körülményeivel. Hogy a táncegyüttesek milyen típusú problémákkal küzdenek a próbatermi kérdésektől kezdve az országos megjelenésekig. Ezeket mind érzékeljük, de itt alapvetően ezeket kell tudnunk rendszerbe rakni.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója a velemi Közösségi Szőttes Konferencián. Fotó: Szendi Péter

- Meglepő volt az előadásában, amikor azt mondta, hogy ahova főleg a támogatások mennek, az az ottani civil szerveződést is jól mutatja, és az első háromban Vas vármegye nem volt benne. Ez azért meglepő, mert Vas vármegye népművészeti élete nagyon jól szervezettnek látszik, nagyon jó képviselete van. Nem pályáznak eleget az itteniek?

- A Csóri Sándor Alap egy forrás a népművészet területére, de ugyanúgy lehet, hogy az önkormányzat is támogató, főleg a nyugati területeken. A Kőszeghegyaljáért Egyesület tevékenységéről szóló prezentációból látszott az, hogy különböző támogatások alapvetően nem az állami szintről érkeznek. Én azt látom, hogy a jobb módú megyékben diverzifikáltabbak a források is. Szerintem, amikor ilyen szervezettséget látunk, mint itt, abban az is benne van, hogy máshonnan is tudnak forrásokat behozni. De mondjuk egy keleti területen, ahol adott esetben nincs ilyen civil szerveződés, nem igazán tudják lehívni a pénzeket, és nincs arról szó, hogy nagyobb vállalatok támogatják a közösségeket, akkor ebből a dimenzióból érezhetjük a különbséget.