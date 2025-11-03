31 perce
Vas vármegye is része a Közösségi Szőttesnek
A Velemben rendezett Közösségi Szőttes Konferencián előadást tartott a Hagyományok Háza főigazgatója, Both Miklós, bemutatva az intézmény tevékenységét, és a Népművészeti Jelentés 2025 című kiadványban összefoglalt kutatásokat. A főigazgatót a Közösségi Szőttes programról kérdeztük.
Fotó: Szendi Péter
- A Közösségi Szőttes egy országos rendezvénysorozat, és ez a velemi most már a tizenkettedik. Milyen céllal szervezik egész Magyarországot beszőve ezeket az alkalmakat?
- A Hagyományok Házának egy hatalmas hálózata épült 2017 óta, ennek egyik legfontosabb célja, hogy a népművészeti közösségekkel próbáljon valamilyen kapcsolatot tartani. A hálózat alapvetően azt jelenti, hogy ha nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, hogy találkozzunk egymással, beszéljünk a problémákról, beszéljünk a jó gyakorlatokról, és egymást segítsük, inspiráljuk. Amikor ezek a beszélgetések megvannak, akkor minden évben újra és újra lehet gondolni, tehát látjuk, mik a típusproblémák egyik vármegyében, másik vármegyében a közösségeknél. A következő éveknél egyre jobban ezeket tudjuk kezelni, és egyre inkább tematizálni tudjuk ezeket a helyzeteket. A Hagyományok Házának - Kárpát-medence szintű intézményként - van arra lehetősége, hogy a finanszírozásban tudjon módosítani, jógyakorlatokat, képzéseket hozzon létre, ha azt látjuk, hogy tudunk választ adni ezekre a típusos problémákra. De mi önmagunkban kevesek vagyunk, ha a hálózaton keresztül nem áramoltatunk információt.
- Vas vármegyében milyen típusos problémák látszanak?
- Ezeket pont most fogjuk megbeszélni itt Velemben. Itt sokkal hitelesebb az, amit a helyi emberek tudnak mondani. Hogy milyen típusú kézműves kihívások vannak az anyaggal kapcsolatban, a kézművesek környezetével és körülményeivel. Hogy a táncegyüttesek milyen típusú problémákkal küzdenek a próbatermi kérdésektől kezdve az országos megjelenésekig. Ezeket mind érzékeljük, de itt alapvetően ezeket kell tudnunk rendszerbe rakni.
- Meglepő volt az előadásában, amikor azt mondta, hogy ahova főleg a támogatások mennek, az az ottani civil szerveződést is jól mutatja, és az első háromban Vas vármegye nem volt benne. Ez azért meglepő, mert Vas vármegye népművészeti élete nagyon jól szervezettnek látszik, nagyon jó képviselete van. Nem pályáznak eleget az itteniek?
- A Csóri Sándor Alap egy forrás a népművészet területére, de ugyanúgy lehet, hogy az önkormányzat is támogató, főleg a nyugati területeken. A Kőszeghegyaljáért Egyesület tevékenységéről szóló prezentációból látszott az, hogy különböző támogatások alapvetően nem az állami szintről érkeznek. Én azt látom, hogy a jobb módú megyékben diverzifikáltabbak a források is. Szerintem, amikor ilyen szervezettséget látunk, mint itt, abban az is benne van, hogy máshonnan is tudnak forrásokat behozni. De mondjuk egy keleti területen, ahol adott esetben nincs ilyen civil szerveződés, nem igazán tudják lehívni a pénzeket, és nincs arról szó, hogy nagyobb vállalatok támogatják a közösségeket, akkor ebből a dimenzióból érezhetjük a különbséget.
- A főigazgatóként minden egyes Közösségi Szőttes Konferenciára elmegy az országban, megtartja előadását, és utána mindig végigvárja a beszélgetéseket, a helyiek prezentációit? Hogyan gyűjt személyes tapasztalatokat, hiszen mondandójában nem csak adatokra támaszkodik?
- Ez mindig a legnehezebb kérdés, hogy vezetői szinten mennyi idő és lehetőség van arra, hogy ilyen típusú tapasztalatokat gyűjtsön az embert. Az egyik válasz az erre az, hogy csapatban tudunk csak dolgozni. Sokszor nem is tudok mindig feltétlenül maradni a végéig, vagy kint vagyok, mert éppen interjút adok, amikor egy beszélgetés van. De itt vannak, részt vesznek az embereim, akik viszont abszolút beágyazottak. Ők rendszeresen tudnak helyben is lenni, sokkal többet tudnak utazni, és nézni a közösségek működését. A kollégáim helyben tudnak arról, hogy egyébként ez hogy néz ki ottani nézetből. A hálózatunkon keresztül rendszeresen találkozunk a hálózati partnerekkel, akik minden rendezvényen ott vannak helyben. Ezekből próbáljuk folyamatosan az összképet megteremteni. Ahogy itt láthatta, 12 ezer programot támogattunk, lehetetlen ezt egyben, egy embernek átlátni. Ezért kell mindenféleképpen csapatban szervezve gondolkodni mindezen.
Közösségi Szőttes: minden vármegye, minden egyes közösség más-más impulzusokat ad
- Milyen impulzusokat szerez itt Velemben, Kőszeghegyalján?
- Ha nagyvárosban van egy ilyen rendezvény, egész másfajta a hangulat. Azt látjuk, az egész hálózatunknál, bármelyik megye, bármelyik partner szervezi, mindenhol másfajta impulzusok vannak. Ezt valóban abszolút egy szakrális térnek érzi az ember. Idejön, és egy egész másfajta élménye van, mint a nagyvárosban. Belép, és azt érzi, hogy itt egy olyan közösség van, akik sokat dolgoznak együtt, szervezetten dolgoznak együtt, és tudnak egymásról. Az egész hálózati munkának a szépsége és az összetettsége, pont ez a fajta sokszínűség.
- Nem nagyon lehet egyféleképpen hozzányúlni, egyfajta szabályozással megoldani vagy egyfajta programmal,
- hanem az alapján, hogy minden egyes vármegyében, és valójában minden egyes közösségen más-más típusú igények vannak, másfajta hagyományaik, történetiségük.
- Ezeket valahogy egyben kell kezelni úgy, hogy fölülről mentorálni, segíteni,
- de közben nem belenyúlni, ez szerintem a legizgalmasabb kérdés.