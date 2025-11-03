november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még semmi sem késő

1 órája

Melyik a legszebb magyar településnév? - Vasi falu a dobogón

Címkék#Vas vármegye#északnyugati régió#település#legszebb

Keresik Kárpát-medence legszebb magyar településneveit. Az északnyugati régióban, ahol Vas szerepel, Szeleste a második helyen áll.

Vaol.hu

Nyelvészek kulturális szakemberekkel együtt öt régióban ajánlást tettek a legszebb magyar településnevekre. 2026. március 31-ig az e-nyelv.hu oldalon a közönség szavazatait várják. Egyszerre öt településnévre lehet szavazni egy-egy régión belül. Bármelyik régióban bármelyik névre szavazhat. Egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is ([email protected]), a szakemberek ezekből is válogatni fognak a döntőben. Eredményhirdetés: 2026 áprilisában a magyar nyelv hetén. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programok lesznek. 

Legszebb magyar településnevek
Legszebb magyar településnevek - Vasi falvak is a listán 
Fotó: Shutterstock

Legszebb magyar településnevek - Szeleste a dobogón

Vas vármegye az északnyugati régióba került. A szavazás eddigi állás szerint a második helyen Szeleste áll.

A válaszható vasi települések: Csehimindszent, Csempeszkopács, Nemesrempehollós, Szeleste, Zsennye.

2016-ban az Origo már meghirdetett egy hasonló szavazást. Akkor, a szubjektív harminc települést tartalmazó listán vármegyénket Egervölgy képviselte. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu