Melyik a legszebb magyar településnév? - Vasi falu a dobogón

Nyelvészek kulturális szakemberekkel együtt öt régióban ajánlást tettek a legszebb magyar településnevekre. 2026. március 31-ig az e-nyelv.hu oldalon a közönség szavazatait várják. Egyszerre öt településnévre lehet szavazni egy-egy régión belül. Bármelyik régióban bármelyik névre szavazhat. Egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is ([email protected]), a szakemberek ezekből is válogatni fognak a döntőben. Eredményhirdetés: 2026 áprilisában a magyar nyelv hetén. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programok lesznek.

Legszebb magyar településnevek - Vasi falvak is a listán

Fotó: Shutterstock

Legszebb magyar településnevek - Szeleste a dobogón

Vas vármegye az északnyugati régióba került. A szavazás eddigi állás szerint a második helyen Szeleste áll.

A válaszható vasi települések: Csehimindszent, Csempeszkopács, Nemesrempehollós, Szeleste, Zsennye.

2016-ban az Origo már meghirdetett egy hasonló szavazást. Akkor, a szubjektív harminc települést tartalmazó listán vármegyénket Egervölgy képviselte.