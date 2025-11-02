november 2., vasárnap

Achilles névnap

Élmény

1 órája

Gyerekek a levegőben - megtartották Sitkén a tesztrepülést

Címkék#környezetvédelmi#Life 7#Michael Ganser#pilóta

A Q’TAI FLY Hungary Egyesület 22 évvel ezelőtt hozta létre Sitke határában a könnyű- és sport-repülőgépek számára alkalmas kis repülőteret. Az egyesület negyedik éve tagja egy nemzetközi természet-és környezetvédelmi projektnek, amelynek alapítója a Q’TAI FLY Austria. A Repülő Club Q'TAI FLY Hungary és a Fliegerclub QTAI FLY Austria együttműködésében valósul meg a Life 7 - a gyermekek számára létrehozott repülőnapok. A héten megtartották Sitkén a tesztrepülést.

Benkő Sándor

A Life 7 keretében hátrányos helyzetű gyermekek – akiknek nincs lehetőségük a repülés élvezetének megtapasztalására -, vagy éppen menekült gyermekek számára biztosítanak élményrepülést különböző légijárművekkel és légi eszközökkel. A gyermekek madártávlatból láthatják környezetüket, és az élmény közelebb hozza őket a természethez, amelynek megóvása közös érdekünk. Továbbá a nevelési értéket sem szabad alábecsülni, mert a repülés csak komoly fegyelmi szabályok mellett működik. 

Life 7
Life 7, gyerekeknek: tesztrepülés Sitkén
Fotó: Benkő Sándor

Life 7 gyerekekkel, gyerekeknek

Az egyesület meggyőződése, hogy a gyermek repülőnapok rendezvénysorozata amellett, hogy maradandó élményt nyújt résztvevőinek, segít abban, hogy a jövő generációja másként tekintsen az őt körülvevő természeti világra, és remélhetőleg jobban megóvja azt. A cél az, hogy hat hétvége alatt 100 gyermek juthasson a levegőbe, hogy egy felejthetetlen napot töltsenek el a repüléssel a programban résztvevő Helmut Stern pilótával, dr. Stern Annamária Lilla nyelvész pilótával, Kiss Balázs mezőgazdasági vállalkozó pilótával, Smuk Anett idegenforgalmi szakemberrel, Michael Ganser rendőr- mentő, -pilótával és Kántás Andor író-pilótával, aki elmondása szerint 2013-2017 között a szaudi király kisgépes főpilótája volt. A Life 7 céljai közé tartozik egy izgalmas természettel kapcsolatos élmény révén erősíteni az össze érzékterületet, hogy megtanulják összekapcsolni a belső és a külső világot, a természet iránti megértés és tisztelet előmozdítása, élőben és közvetlenül megtapasztalni a fegyelem, az önmagunkon való felülkerekedés, a bizalom és a csapatmunka jelentőségét.

Fotó: Benkő Sándor

A projekt Magyarországon jövőre indul, aminek tesztjét, premierjét tartották a héten a sitkei repülőtéren. Michael Ganser pilóta egy ultrakönnyű helikopterrel tett sétarepülést a 7 éves Berta Maximiliánnal, a 11 éves Kiss Rékával, és a 9 éves Bejczi Benettel. Mindannyian nagyon élvezték a repülést. Kántás Andor a gyerekeknek személyesen dedikálta a repülésről szóló könyvét, amit ajándékba kaptak a kis másodpilóták. A Life 7 gyermek repülőnapok Sitkén 2026 májusában folytatódnak. A gyerekek az összes repülési adatot tartalmazó, lézergravírozott oklevelet is kapnak majd.

Fotó: Benkő Sándor

A szervezők elmondták, hogy a gyerekek kiválasztása bizonyos versenyeken teljesített feladatok elvégzése után történik majd meg, ennek kidolgozása folyamatban van.

Repülés a gyermekekért

Fotók: Benkő Sándor

 

 

