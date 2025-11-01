Szívbemarkoló üzenettel emlékezett vissza elhunyt édesanyjára Liptai Claudia

Mindenszentek és halottak napja alkalmából mindenki kissé befelé fordul és a szeretteire emlékezik. Liptai Claudia is így tett, csak sajátosan. Mindenki a maga módján őrzi szerettei emlékét, és a színésznő is kiáll emellett. A műsorvezető úgy fogalmazott Facebook oldalán, hogy nem nagyon jár temetőbe. Bár édesanyja rengetegszer elvitte Balatonszepezden a nagymamához nagypapához, ő mégse tud ugyanígy tenni.

Liptai Claudia az Őrségben.

Forrás: MW-archív

Liptai Claudia megemlékezése

Úgy fogalmaz a posztban,

Talán pont ezért képtelen is vagyok hiszen most már 16 éve ő is ott pihent meg. Sokszor gondolkoztam rajta vajon miért lehet így? Minden bizonnyal Van benne valamilyen fajta tagadás. Az én halottaim a lelkemben mind annyira élők. És talán ha ott állnék túlságosan arculcsapna a valóság. Én így dolgozom fel. Mindenki máshogy teszi. Úgyhogy csak azt tudom mondani ezen a napon és minden napon szeressünk, öleljünk, és mondjuk el mit érzünk.

A poszt végét egy idézettel zárja,

”Sem a szív, sem az elme nem fogja elfogadni soha, hogy van örök elmúlás és halál.

Tudod, miért ?

Azért, mert nem igaz !

A szeretet nem múlik el soha, és az élet, bár átváltozik, de örök!

És akit igazán önmagunknak érzünk, halhatatlan.”