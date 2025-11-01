1 órája
Szívbemarkoló üzenettel emlékezett vissza elhunyt édesanyjára Liptai Claudia
Az ünnepek alatt a műsorvezetőnő is megemlékezett szeretteiről.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából mindenki kissé befelé fordul és a szeretteire emlékezik. Liptai Claudia is így tett, csak sajátosan. Mindenki a maga módján őrzi szerettei emlékét, és a színésznő is kiáll emellett. A műsorvezető úgy fogalmazott Facebook oldalán, hogy nem nagyon jár temetőbe. Bár édesanyja rengetegszer elvitte Balatonszepezden a nagymamához nagypapához, ő mégse tud ugyanígy tenni.
Liptai Claudia megemlékezése
Úgy fogalmaz a posztban,
Talán pont ezért képtelen is vagyok hiszen most már 16 éve ő is ott pihent meg. Sokszor gondolkoztam rajta vajon miért lehet így? Minden bizonnyal Van benne valamilyen fajta tagadás. Az én halottaim a lelkemben mind annyira élők. És talán ha ott állnék túlságosan arculcsapna a valóság. Én így dolgozom fel. Mindenki máshogy teszi. Úgyhogy csak azt tudom mondani ezen a napon és minden napon szeressünk, öleljünk, és mondjuk el mit érzünk.
A poszt végét egy idézettel zárja,
”Sem a szív, sem az elme nem fogja elfogadni soha, hogy van örök elmúlás és halál.
Tudod, miért ?
Azért, mert nem igaz !
A szeretet nem múlik el soha, és az élet, bár átváltozik, de örök!
És akit igazán önmagunknak érzünk, halhatatlan.”