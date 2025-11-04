Példátlan összefogás Lukóczki Lászlóért – már Ausztriában is keresik az eltűnt szombathelyi férfit

Elképesztő, szinte példátlan összefogás alakult ki Lukóczki László eltűnése ügyében – nemcsak Szombathelyen és Vas vármegyében, hanem már országosan, sőt Ausztriában is. A család és barátok mellett civilek, polgárőrök, mentőcsapatok, mentőkutyások és számtalan önkéntes kutatja a két hete eltűnt férfit, akinek utolsó ismert tartózkodási helye Szombathely környékén volt.

Már német nyelvű plakátot is készített a család, Ausztriában is keresik Lukóczki Lászlót

Forrás: Lukóczki László keresése FB csoport

Lukóczki Lászlót keresik

Ahogy lapunk is beszámolt róla, vasárnap is hatalmas erőkkel indult keresőakció: a család felhívására rengetegen csatlakoztak, hogy segítsenek átvizsgálni a város különböző részeit és a környező településeket. A legutóbbi napon a kutatás főként a Puskás Tivadar utca és környékére összpontosult – átvizsgálták a vagontemetőt, az elkerülő menti elhagyatott épületeket, bokros, nehezen megközelíthető területeket is.

Minden lehetséges rejtekhelyet, raktárt, fedett részt átnéztek, de sajnos továbbra sem került elő biztos nyom.

A vidéki akciók is folytatódtak: Táplánszentkereszt térségében, különösen a Tök Magicum környékén járták be a területet gyalogosan és autóval is. A kamionosokat is értesítették, a kórházakkal való egyeztetés pedig folyamatos.

A plakátok mára gyakorlatilag mindenhol megjelentek – boltokban, buszmegállókban, forgalmas helyeken, és már Ausztriában is plakátolják Lukóczki László fotóját.

A család kéri, hogy aki csak teheti, ossza tovább a bejegyzéseket, hiszen minden egyes megosztás közelebb vihet a megtalálásához.

A rendőrség is nyomoz

Korábban megtudtuk Edinától, hogy az ügyet a Vasvári Rendőrkapitányság nyomozója vizsgálja. Mint elmondta, a nyomozó rendkívül készséges és segítőkész, de amíg nincs biztos nyom, amin elindulhatnak, addig ők is "tűt keresnek a szénakazalban."

Megkérdeztük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy hogyan áll a nyomozás jelenleg. Seffer Lilla szóvivó az alábbiakat válaszolta:

"Az Ön által kérdezett üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni." - fogalmazott a szóvivő.