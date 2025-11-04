november 4., kedd

Közösségi összefogás

1 órája

Példátlan összefogás Lukóczki Lászlóért – már Ausztriában is keresik az eltűnt szombathelyi férfit

Lukóczki László

Két hete tűnt el a szombathelyi férfi, és azóta példátlan erejű közösségi akció indult a megtalálásáért. Lukóczki Lászlót nagyon várja haza a családja.

Csabai Bernadett

Elképesztő, szinte példátlan összefogás alakult ki Lukóczki László eltűnése ügyében – nemcsak Szombathelyen és Vas vármegyében, hanem már országosan, sőt Ausztriában is. A család és barátok mellett civilek, polgárőrök, mentőcsapatok, mentőkutyások és számtalan önkéntes kutatja a két hete eltűnt férfit, akinek utolsó ismert tartózkodási helye Szombathely környékén volt.

Már német nyelvű plakátot is készített a család, Ausztriában is keresik Lukóczki Lászlót
Forrás: Lukóczki László keresése FB csoport

Lukóczki Lászlót keresik

Ahogy lapunk is beszámolt róla, vasárnap is hatalmas erőkkel indult keresőakció: a család felhívására rengetegen csatlakoztak, hogy segítsenek átvizsgálni a város különböző részeit és a környező településeket. A legutóbbi napon a kutatás főként a Puskás Tivadar utca és környékére összpontosult – átvizsgálták a vagontemetőt, az elkerülő menti elhagyatott épületeket, bokros, nehezen megközelíthető területeket is. 

Minden lehetséges rejtekhelyet, raktárt, fedett részt átnéztek, de sajnos továbbra sem került elő biztos nyom.

A vidéki akciók is folytatódtak: Táplánszentkereszt térségében, különösen a Tök Magicum környékén járták be a területet gyalogosan és autóval is. A kamionosokat is értesítették, a kórházakkal való egyeztetés pedig folyamatos.

A plakátok mára gyakorlatilag mindenhol megjelentek – boltokban, buszmegállókban, forgalmas helyeken, és már Ausztriában is plakátolják Lukóczki László fotóját. 

A család kéri, hogy aki csak teheti, ossza tovább a bejegyzéseket, hiszen minden egyes megosztás közelebb vihet a megtalálásához.

A rendőrség is nyomoz

Korábban megtudtuk Edinától, hogy az ügyet a Vasvári Rendőrkapitányság nyomozója vizsgálja. Mint elmondta, a nyomozó rendkívül készséges és segítőkész, de amíg nincs biztos nyom, amin elindulhatnak, addig ők is "tűt keresnek a szénakazalban." 

Megkérdeztük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy hogyan áll a nyomozás jelenleg. Seffer Lilla szóvivó az alábbiakat válaszolta: 

"Az Ön által kérdezett üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni." - fogalmazott a szóvivő.

A rendőrség tehát nem adhat ki információt arról, hogyan áll az eltűnt személy keresése, mert ezek személyes adatok, és jogszabály védi őket. Csak annyit hozhatnak nyilvánosságra, amennyi a police.hu körözési adatbázisában is megjelenik (név, fénykép, eltűnés helye és ideje).
Minden más részlet – például, hogy hol keresték, milyen nyomok vannak, vagy hogy van-e új fejlemény – nem nyilvános. Mivel a police.hu oldalon még mindig fent van a körözés, eszerint a keresés továbbra is folyamatban van, de a részletekről a hatóság nem nyilatkozhat.

Hálásak az összefogásért

A család megható üzenetben köszönte meg az eddigi segítséget:

- Két hete már, hogy Laci eltűnésének napjától együtt, közösen, szívvel-lélekkel keressük őt. Szeretnénk egy pillanatra megállni, és mély, őszinte hálával köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt napokban bármilyen formában hozzájárult a kereséshez. Nem tudjuk elégszer elmondani, mennyit jelent számunkra, hogy ennyien, ilyen összefogással, ilyen kitartással és szeretettel segítetek nekünk nap mint nap - írta testvére, Pálfi-Lukóczi Edina.

A család külön kiemelte a Claudius Polgárőr Egyesület, a Vépi Polgárőrség, a Kulcsár Mentőkutyás Szolgálat, a Zala Különleges Mentők, a Gersekaráti Bükkhegyért Egyesület, a Ratbikers, valamint a lapunk munkáját is.

"Ez a két hét nem volt könnyű – tele volt aggodalommal, fáradtsággal, reménnyel és szeretettel. De mindezek között a legnagyobb erőt Ti adtátok nekünk. Minden egyes ember, aki akár csak egy posztot megosztott, egy plakátot kiragasztott, egy mondatot írt vagy egy imát mondott – része ennek az óriási, emberi összefogásnak. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Köszönjük, hogy hisztek benne. Köszönjük, hogy Laciért – és egymásért – ilyen szívvel vagytok. 

- A keresés folytatódik, nem adjuk fel. Mert ennyi szeretet mellett nem is lehet - zárta gondolatait László testvére.

 

Ha bárki látta, vagy van bármilyen információja Lukóczki Lászlóról, kérjük, értesítse a rendőrséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal a Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése Facebook-csoporton keresztül.

 

 

 

